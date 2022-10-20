Сегодня и завтра веерные отключения света в Харькове не планируются — Терехов

20 и 21 октября в Харькове не будут отключать электроэнергию, пишет в Telegram городской голова Игорь Терехов.

При этом мэр призывает горожан минимально использовать домашние электроприборы утром и вечером, а также просит сократить потребление электроэнергии собственников предприятий, сферы услуг, рынков, АЗС, магазинов и торговых сетей, кафе и ресторанов.

«В последние недели враг сосредоточился на уничтожении критически важной инфраструктуры. Враг пытается лишить нас тепла, света и воды. Агрессор уже не скрывает, что хочет уничтожить украинцев как нацию. В связи с этим президент Владимир Зеленский призвал экономить электричество. Сейчас это жизненно необходимая мера, которая позволит удержать энергосистему страны в рабочем состоянии», — напомнил Терехов.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что вынуждены ввести веерные отключения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. На Харьковщине обесточили территории Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электросетей.