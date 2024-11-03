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Почему создают новые бригады ВСУ вместо комплектации старых — догадка Жорина

Общество 22:17   03.11.2024
Оксана Горун
Почему создают новые бригады ВСУ вместо комплектации старых — догадка Жорина Скриншот

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин поднял одну из самых обсуждаемых военными ВСУ проблем: создание неопытных бригад вместо пополнения профессиональных команд.

«Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые! — заявил Жорин в Telegram. — Среди воюющих бригад сложно обнаружить укомплектованность даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, требуют вооружения и обеспечения с нуля. Вместо интеграции новых бойцов в существующую боевую бригаду, часть людей толкают по вновь созданным подразделениям. В результате, они не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно».

Жорин отметил: не может понять, зачем так поступают. Но все же высказал предположение.

«Есть только догадка — возможно, кому-то выгодно на этом зарабатывать, поэтому и лоббируется этот формат«, — написал военнослужащий.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, выступая в Верховной Раде 19 октября, заявил, что мобилизация 160 тысяч человек в Украине позволит укомплектовать действующие боевые части до 85% от необходимого штатного состава.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин поднял одну из самых обсуждаемых военными ВСУ проблем: создание неопытных бригад вместо пополнения профессиональных команд".