Чому створюють нові бригади ЗСУ замість комплектації старих – здогад Жоріна

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін підняв одну з проблем, що найбільш обговорюються військовими ЗСУ: створення недосвідчених бригад замість поповнення професійних команд.

“Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! – заявив Жорін у Телеграмі. – Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть понад 40%. Водночас постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля. Замість інтеграції нових бійців в наявну бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти ними складно”.

Жорін зазначив: не може зрозуміти, навіщо так чинять. Але все ж таки висловив припущення.

“Маю лише здогадку – можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат“, – написав військовослужбовець.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Литвиненко, виступаючи у Верховній Раді 19 жовтня, заявив, що мобілізація 160 тисяч осіб в Україні дозволить укомплектувати наявні бойові частини до 85% від необхідного штатного складу.