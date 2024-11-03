Чому створюють нові бригади ЗСУ замість комплектації старих – здогад Жоріна
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін підняв одну з проблем, що найбільш обговорюються військовими ЗСУ: створення недосвідчених бригад замість поповнення професійних команд.
“Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! – заявив Жорін у Телеграмі. – Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть понад 40%. Водночас постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля. Замість інтеграції нових бійців в наявну бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти ними складно”.
Жорін зазначив: не може зрозуміти, навіщо так чинять. Але все ж таки висловив припущення.
“Маю лише здогадку – можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат“, – написав військовослужбовець.
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Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Литвиненко, виступаючи у Верховній Раді 19 жовтня, заявив, що мобілізація 160 тисяч осіб в Україні дозволить укомплектувати наявні бойові частини до 85% від необхідного штатного складу.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: бригады, війна, жорин, ЗСУ, мобілізація;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін підняв одну з проблем, що найбільш обговорюються військовими ЗСУ: створення недосвідчених бригад замість поповнення професійних команд".