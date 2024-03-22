Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад

На Харківщині до робіт з відновлення електропостачання залучили додаткову техніку та збільшили кількість ремонтних бригад, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Харкові провели нараду з керівництвом міста, представниками силових структур та операторів об‘єктів критичної інфраструктури.

«Обговорили алгоритм відновлення електропостачання, проаналізували поточну ситуацію та оцінили масштаби руйнувань. Скоординували дії для якнайшвидшого усунення наслідків російського обстрілу Харкова», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.