Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад

Суспільство 13:10   22.03.2024
Вікторія Яковенко
Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині до робіт з відновлення електропостачання залучили додаткову техніку та збільшили кількість ремонтних бригад, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Харкові провели нараду з керівництвом міста, представниками силових структур та операторів об‘єктів критичної інфраструктури.

«Обговорили алгоритм відновлення електропостачання, проаналізували поточну ситуацію та оцінили масштаби руйнувань. Скоординували дії для якнайшвидшого усунення наслідків російського обстрілу Харкова», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 22.03: прильоти по 5 підстанціях, немає світла
Головні новини Харкова 22.03: прильоти по 5 підстанціях, немає світла
22.03.2024, 13:49
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
22.03.2024, 04:40
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
Ракетна атака на енергоінфраструктуру: Терехов звернувся до харків’ян
Ракетна атака на енергоінфраструктуру: Терехов звернувся до харків’ян
22.03.2024, 13:44
Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад
Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад
22.03.2024, 13:10
Роблять все можливе – Терехов про оперативну ситуацію у Харкові після атаки РФ
Роблять все можливе – Терехов про оперативну ситуацію у Харкові після атаки РФ
22.03.2024, 12:44

Новини за темою:

20:43
Упевнений у вас, як і 24 лютого, – Зеленський захисникам Куп’янщини (відео)
21:41
Зеленський назвав захисників Куп’янського напрямку та подякував їм (відео)
14:58
«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло
14:37
Ще у двох ЦНАПах Харківщини почали приймати добровольців у штурмові бригади
19:05
У восьми ЦНАПах Харкова та області приймають добровольців у штурмові бригади

Ви читали новину: «Для відновлення світла на Харківщині збільшили кількість ремонтних бригад»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині до робіт з відновлення електропостачання залучили додаткову техніку та збільшили кількість ремонтних бригад, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".