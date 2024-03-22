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Для восстановления света на Харьковщине увеличили количество ремонтных бригад

Общество 13:10   22.03.2024
Виктория Яковенко
Для восстановления света на Харьковщине увеличили количество ремонтных бригад Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине к работам по восстановлению электроснабжения привлекли дополнительную технику и увеличили количество ремонтных бригад, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове провели совещание с руководством города, представителями силовых структур и операторами объектов критической инфраструктуры.

«Обсудили алгоритм восстановления электроснабжения, проанализировали текущую ситуацию и оценили масштабы разрушений. Скоординировали действия для скорейшего устранения последствий российских обстрелов Харькова», — отметил Синегубов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине к работам по восстановлению электроснабжения привлекли дополнительную технику и увеличили количество ремонтных бригад, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".