Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности
Как правильно: «Kharkiv» или «Kharkоv» — спор возник под постом французского политика, министра Европы и иностранных дел в правительствах Барнье и Байру Жана-Ноэля Барро в соцсети «Х».
В частности, 30 марта политик поделился видео с последствиями обстрелов украинских городов и отметил: «Украина согласилась на перемирие, предложенное США. Но Россия продолжает свои военные преступления, буквально вчера в Харькове». В англоязычном сообщении Барро написал «Kharkiv».
Комментарий оставил доктор французского языка Aлен Деланнуа, он утверждает, что на их языке правильно писать «Kharkоv».
На это также отреагировал основатель Groupe URD – исследовательского и оценочного института, автор многочисленных статей и редактор нескольких книг Франсуа Грюневальд. Он поделился фото с баннером «Город-герой Харьков» и подчеркивает на правильности варианта «Kharkiv».
Однако доктор французского языка ответил фотографией из словаря, где написан «Kharkоv».
Дискуссия в соцсети продолжается.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как правильно: «Kharkiv» или «Kharkоv» — спор возник под постом французского политика, министра Европы и иностранных дел в правительствах Барнье и Байру Жана-Ноэля Барро.".