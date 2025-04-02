Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности

Как правильно: «Kharkiv» или «Kharkоv» — спор возник под постом французского политика, министра Европы и иностранных дел в правительствах Барнье и Байру Жана-Ноэля Барро в соцсети «Х».

В частности, 30 марта политик поделился видео с последствиями обстрелов украинских городов и отметил: «Украина согласилась на перемирие, предложенное США. Но Россия продолжает свои военные преступления, буквально вчера в Харькове». В англоязычном сообщении Барро написал «Kharkiv».

Комментарий оставил доктор французского языка Aлен Деланнуа, он утверждает, что на их языке правильно писать «Kharkоv».

На это также отреагировал основатель Groupe URD – исследовательского и оценочного института, автор многочисленных статей и редактор нескольких книг Франсуа Грюневальд. Он поделился фото с баннером «Город-герой Харьков» и подчеркивает на правильности варианта «Kharkiv».

Однако доктор французского языка ответил фотографией из словаря, где написан «Kharkоv».

Дискуссия в соцсети продолжается.

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