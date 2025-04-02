Дергачи и еще более 30 сел на Харьковщине предлагают переименовать активисты

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Telegram-канале «Деколонизация. Украина» опубликовали список населенных пунктов в Харьковской области, которые следует переименовать в рамках деколонизации.

В частности, активисты предлагают изменить название города Дергачи.

Кроме этого, в списке:

🔹 с. Безмятежное (Шевченковская ТГ)

🔹 с. Валерьяновка (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Ватутино (Нововодолажская ТГ)

🔹 поселок Выришальный (Змиевская ТГ)

🔹 с. Дар-Надежда (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Кутузовка (Ольховская ТГ)

🔹 с. Ландышево (Валковская ТГ)

🔹 с. Надеждовка (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Надеждовка (Лозовская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Лозовская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Новый Мир (Боровская ТГ)

🔹 с. Новонадеждино (Близнюковская ТГ)

🔹 поселок Победа (Золочевская ТГ)

🔹 с. Победа (Зачепиловская ТГ)

🔹 с. Победа (Лозовская ТГ)

🔹 с. Победа (Липецкая ТГ)

🔹 поселок Питомник (Дергачевская ТГ)

🔹 с. Победа (Беляевская ТГ)

🔹 с. Серго (Кегичевская ТГ)

🔹 с. Красная Балка (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Долина (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Долина (Староверовская ТГ)

🔹 с. Красная Заря (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Заря (Золочевская ТГ)

🔹 поселок Красная Волна (Великобурлукская ТГ)

🔹 с. Червоное (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Червоное (Беляевская ТГ)

🔹 с. Червоное (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Червоное (Красноградская ТГ)

🔹 с. Червоный Лиман (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Червоный Став (Боровская ТГ)

🔹 с. Червоная Степь (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Шестаково (Старосалтовская ТГ)