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Дергачи и еще более 30 сел на Харьковщине предлагают переименовать активисты

Общество 12:14   02.04.2025
Виктория Яковенко
Дергачи и еще более 30 сел на Харьковщине предлагают переименовать активисты Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Telegram-канале «Деколонизация. Украина» опубликовали список населенных пунктов в Харьковской области, которые следует переименовать в рамках деколонизации.

В частности, активисты предлагают изменить название города Дергачи.

Кроме этого, в списке:

🔹 с. Безмятежное (Шевченковская ТГ)

🔹 с. Валерьяновка (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Ватутино (Нововодолажская ТГ)

🔹 поселок Выришальный (Змиевская ТГ)

🔹 с. Дар-Надежда (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Кутузовка (Ольховская ТГ)

🔹 с. Ландышево (Валковская ТГ)

🔹 с. Надеждовка (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Надеждовка (Лозовская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Лозовская ТГ)

🔹 с. Надеждино (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Новый Мир (Боровская ТГ)

🔹 с. Новонадеждино (Близнюковская ТГ)

🔹 поселок Победа (Золочевская ТГ)

🔹 с. Победа (Зачепиловская ТГ)

🔹 с. Победа (Лозовская ТГ)

🔹 с. Победа (Липецкая ТГ)

🔹 поселок Питомник (Дергачевская ТГ)

🔹 с. Победа (Беляевская ТГ)

🔹 с. Серго (Кегичевская ТГ)

🔹 с. Красная Балка (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Долина (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Долина (Староверовская ТГ)

🔹 с. Красная Заря (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Красная Заря (Золочевская ТГ)

🔹 поселок Красная Волна (Великобурлукская ТГ)

🔹 с. Червоное (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Червоное (Беляевская ТГ)

🔹 с. Червоное (Близнюковская ТГ)

🔹 с. Червоное (Красноградская ТГ)

🔹 с. Червоный Лиман (Барвенковская ТГ)

🔹 с. Червоный Став (Боровская ТГ)

🔹 с. Червоная Степь (Сахновщинская ТГ)

🔹 с. Шестаково (Старосалтовская ТГ)

Читайте также: Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Telegram-канале «Деколонизация. Украина» опубликовали список населенных пунктов в Харьковской области, которые следует переименовать в рамках деколонизации.".