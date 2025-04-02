Дергачи и еще более 30 сел на Харьковщине предлагают переименовать активисты
В Telegram-канале «Деколонизация. Украина» опубликовали список населенных пунктов в Харьковской области, которые следует переименовать в рамках деколонизации.
В частности, активисты предлагают изменить название города Дергачи.
Кроме этого, в списке:
🔹 с. Безмятежное (Шевченковская ТГ)
🔹 с. Валерьяновка (Близнюковская ТГ)
🔹 с. Ватутино (Нововодолажская ТГ)
🔹 поселок Выришальный (Змиевская ТГ)
🔹 с. Дар-Надежда (Сахновщинская ТГ)
🔹 с. Кутузовка (Ольховская ТГ)
🔹 с. Ландышево (Валковская ТГ)
🔹 с. Надеждовка (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Надеждовка (Лозовская ТГ)
🔹 с. Надеждино (Близнюковская ТГ)
🔹 с. Надеждино (Лозовская ТГ)
🔹 с. Надеждино (Сахновщинская ТГ)
🔹 с. Новый Мир (Боровская ТГ)
🔹 с. Новонадеждино (Близнюковская ТГ)
🔹 поселок Победа (Золочевская ТГ)
🔹 с. Победа (Зачепиловская ТГ)
🔹 с. Победа (Лозовская ТГ)
🔹 с. Победа (Липецкая ТГ)
🔹 поселок Питомник (Дергачевская ТГ)
🔹 с. Победа (Беляевская ТГ)
🔹 с. Серго (Кегичевская ТГ)
🔹 с. Красная Балка (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Красная Долина (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Красная Долина (Староверовская ТГ)
🔹 с. Красная Заря (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Красная Заря (Золочевская ТГ)
🔹 поселок Красная Волна (Великобурлукская ТГ)
🔹 с. Червоное (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Червоное (Беляевская ТГ)
🔹 с. Червоное (Близнюковская ТГ)
🔹 с. Червоное (Красноградская ТГ)
🔹 с. Червоный Лиман (Барвенковская ТГ)
🔹 с. Червоный Став (Боровская ТГ)
🔹 с. Червоная Степь (Сахновщинская ТГ)
🔹 с. Шестаково (Старосалтовская ТГ)
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активисты, Дергачи, переименовать, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Telegram-канале «Деколонизация. Украина» опубликовали список населенных пунктов в Харьковской области, которые следует переименовать в рамках деколонизации.".