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«Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков»

Происшествия 10:48   07.05.2024
Оксана Горун
«Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков» Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире нацмарафона прокомментировал угрозы о наступлении на Харьков.

«Переживать нам не следует, — сказал Юсов, отвечая на вопрос ведущих нацмарафона. — Позиция ГУР, безусловно, на этот счет (возможного наступления на Харьков и Сумы- Ред.)  есть, и она докладывается регулярно военно-политическому руководству государства. И все необходимые действия предпринимаются. Если мы будем публично обсуждать оценки тех или иных скоплений и перемещений врага, мы будем помогать ему в планировании и реализации своих дальнейших шагов».

Отметим, на данный момент Институт изучения войны (ISW) и военные обозреватели украинского «Информационного сопротивления» считают, что того количества войск, которое россияне собрали у границ Харьковской области недостаточно для наступления на Харьков. Максимум, на что могут решиться оккупанты, — попытка приграничного рейда.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире нацмарафона прокомментировал угрозы о наступлении на Харьков".