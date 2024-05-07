«Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков»

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире нацмарафона прокомментировал угрозы о наступлении на Харьков.

«Переживать нам не следует, — сказал Юсов, отвечая на вопрос ведущих нацмарафона. — Позиция ГУР, безусловно, на этот счет (возможного наступления на Харьков и Сумы- Ред.) есть, и она докладывается регулярно военно-политическому руководству государства. И все необходимые действия предпринимаются. Если мы будем публично обсуждать оценки тех или иных скоплений и перемещений врага, мы будем помогать ему в планировании и реализации своих дальнейших шагов».

Отметим, на данный момент Институт изучения войны (ISW) и военные обозреватели украинского «Информационного сопротивления» считают, что того количества войск, которое россияне собрали у границ Харьковской области недостаточно для наступления на Харьков. Максимум, на что могут решиться оккупанты, — попытка приграничного рейда.