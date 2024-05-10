Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго

Отменить отключение света по графикам для абонентов в Харькове планируют в ближайшее время, это может произойти и сегодня, 10 мая, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Ожидается, что сетевые ограничения для города Харьков, где под графики подпадают и бытовые потребители, будут сняты в ближайшее время. Но, конечно, всегда следует делать такую ​​ремарку, что при условии отсутствия новых атак. Поэтому думаю, что даже сегодня нам удастся уже перевести Харьков в тот режим, в котором работают все другие области нашей страны», — сказал Кудрицкий.