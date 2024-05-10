Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго
Отменить отключение света по графикам для абонентов в Харькове планируют в ближайшее время, это может произойти и сегодня, 10 мая, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Ожидается, что сетевые ограничения для города Харьков, где под графики подпадают и бытовые потребители, будут сняты в ближайшее время. Но, конечно, всегда следует делать такую ремарку, что при условии отсутствия новых атак. Поэтому думаю, что даже сегодня нам удастся уже перевести Харьков в тот режим, в котором работают все другие области нашей страны», — сказал Кудрицкий.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, Кудрицкий, ограничения, світло, свет, Укрэнерго, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отменить отключение света по графикам для абонентов в Харькове планируют в ближайшее время, это может произойти и сегодня, 10 мая, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.".