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Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго

Общество 16:27   10.05.2024
Виктория Яковенко
Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго

Отменить отключение света по графикам для абонентов в Харькове планируют в ближайшее время, это может произойти и сегодня, 10 мая, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Ожидается, что сетевые ограничения для города Харьков, где под графики подпадают и бытовые потребители, будут сняты в ближайшее время. Но, конечно, всегда следует делать такую ​​ремарку, что при условии отсутствия новых атак. Поэтому думаю, что даже сегодня нам удастся уже перевести Харьков в тот режим, в котором работают все другие области нашей страны», — сказал Кудрицкий.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отменить отключение света по графикам для абонентов в Харькове планируют в ближайшее время, это может произойти и сегодня, 10 мая, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.".