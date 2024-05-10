Головні новини 10 травня: ворог ударив по Харкову та Дергачах, є постраждалий
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
4:27
Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову, на місці влучання у приватний будинок пожежа
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
3:55
Декілька вибухів було чутно в Харкові та області в період між 3:20 та 3:50
Мер Ігор Терехов написав, що у Харкові зафіксоване влучання у приватний сектор, і в будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація щодо постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Дергачі, сінєгубов, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 04:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".