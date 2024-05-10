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Головні новини 10 травня: ворог ударив по Харкову та Дергачах, є постраждалий

Події 04:28   10.05.2024
Олена Нагорна
Головні новини 10 травня: ворог ударив по Харкову та Дергачах, є постраждалий

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

4:27

Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову, на місці влучання у приватний будинок пожежа

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

3:55

Декілька вибухів було чутно в Харкові та області в період між 3:20 та 3:50

Мер Ігор Терехов написав, що у Харкові зафіксоване влучання у приватний сектор, і в будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація щодо постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 04:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".