Головні новини 10 травня: ворог ударив по Харкову та Дергачах, є постраждалий

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4:27

Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову, на місці влучання у приватний будинок пожежа

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

3:55

Декілька вибухів було чутно в Харкові та області в період між 3:20 та 3:50

Мер Ігор Терехов написав, що у Харкові зафіксоване влучання у приватний сектор, і в будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація щодо постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.