Від удару по Харкову є постраждалий – Синєгубов

Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову після 3:20 10 травня, на місці влучання у приватний будинок пожежа.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що у Харкові зафіксоване влучання у приватний сектор, і в будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.