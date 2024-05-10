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Від удару по Харкову є постраждалий – Синєгубов

Події 04:04   10.05.2024
Олена Нагорна
Від удару по Харкову є постраждалий – Синєгубов

Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову після 3:20 10 травня, на місці влучання у приватний будинок пожежа.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що у Харкові зафіксоване влучання у приватний сектор, і в будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 04:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина постраждала внаслідок удару по Харкову після 3:20 10 травня, на місці влучання у приватний будинок пожежа".