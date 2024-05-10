От удара по Харькову есть пострадавший — Синегубов

Один человек пострадал в результате удара по Харькову после 3:20 10 мая, на месте попадания в частный дом пожар.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50. Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.