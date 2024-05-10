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От удара по Харькову есть пострадавший — Синегубов

Происшествия 04:04   10.05.2024
Елена Нагорная
От удара по Харькову есть пострадавший — Синегубов

Один человек пострадал в результате удара по Харькову после 3:20 10 мая, на месте попадания в частный дом пожар.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50. Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 04:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек пострадал в результате удара по Харькову после 3:20 10 мая, на месте попадания в частный дом пожар".