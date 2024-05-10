«Для РФ важливо посіяти хаос» – Федоренко про «наступ на Харків»

Командир батальйону «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував чутки щодо можливого «наступу РФ на Харків».

«Це наративи РФ, для них важливо посіяти хаос і смуту. Для них важливо зробити так, щоб був відтік людей з міст тому, що під час складних часів, як показала практика, українська нація робить неможливе. Всі об’єднуються і підтримують Сили оборони. Гуманітарна місія, фінансова, техніка, логістика. Чи буде противник намагатися штурмувати в Харківській області, за моїм переконанням, так буде. Чи буде він мати успіхів? На тих відтинках, де йому вдасться здобути будь-який успіх, він буде намагатися нарощувати зусилля. Тому, що Силам оборони доведеться заводити додаткові бригади, а це відтік бригад з Донецької області. Таким чином противник «роздьоргає» сили і засоби наші. Але чи вдасться противнику впритул наблизитись до Харкова, за моїм переконанням ні. Сили оборони зроблять те, що треба і противника не буде», – зазначив Федоренко.

Він також відповів, чи будуть намагатися росіяни штурмувати річку Оскіл на Харківщині.

«Чи вдасться противнику штурмувати Оскіл, чи це є можливо? Так, будь-яка водна перешкода для форсування – можлива. Сили оборони показали, що Оскіл можна штурмувати. Ми це зробили свого часу. Чи буде це робити противник зараз, за моїм переконанням йому важливо забрати ті рубежі, які він може зробити без додаткових максимально зусиль. І потім в напрямку, який буде зручний для окупації, туди він і буде тиснути. Чи буде форсування річки Оскіл, то на поточний момент цього не буде відбуватися», – сказав Федоренко.