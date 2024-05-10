«Для РФ важно посеять хаос» – Федоренко о «наступлении на Харьков»
Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал слухи о возможном «наступлении РФ на Харьков».
«Это нарративы РФ, для них важно посеять хаос и смуту. Для них важно сделать так, чтобы был отток людей из городов, потому что во время сложных времен, как показала практика, украинская нация делает невозможное. Все объединяются и поддерживают силы обороны. Гуманитарная миссия, финансовая, техника, логистика. Будет ли противник пытаться штурмовать в Харьковской области, по моему убеждению, да будет. Будет ли он иметь успех? На тех отрезках, где ему удастся добиться любого успеха, он будет пытаться наращивать усилия. Потому что Силам обороны придется заводить дополнительные бригады, а это отток бригад из Донецкой области. Таким образом противник «раздергивает» силы и средства наши. Но удастся ли противнику вплотную приблизиться к Харькову, по моему убеждению, нет. Силы обороны сделают то, что нужно и противника не будет», – отметил Федоренко.
Он также ответил, будут ли россияне пытаться штурмовать реку Оскол на Харьковщине.
«Удастся ли противнику штурмовать Оскол, возможно ли это? Да, любое водное препятствие для форсирования – возможно. Силы обороны показали, что Оскол можно штурмовать. Мы это сделали в свое время. Будет ли это делать противник сейчас, по моему убеждению, ему важно забрать те рубежи, которые он может сделать без дополнительных максимально усилий. И потом в направлении, которое будет удобно для оккупации, туда он и будет давить. Будет ли форсирование реки Оскол, то на текущий момент этого не будет происходить», — сказал Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, наступ, наступление, оскол, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал слухи о возможном «наступлении РФ на Харьков».".