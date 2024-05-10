Терехов про настрої жителів Харкова: закликав бути сконцентрованими

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, які наразі «настрої» у харків’ян.

«Жодного панічного настрою у місті немає і не буде. Всі працюють, всі зайняті своїми справами. Так, ми чудово розуміємо, що трапляється на фронті. Ми чудово розуміємо, що йде війна, але потрібно, щоб ми були сконцентровані», – сказав мер.