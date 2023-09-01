4 сентября харьковские ученики идут в школу-метро: как выглядят классы (фото)

Более тысячи учеников будут учиться в метро Харькова. Занятия начнутся с 4 сентября.

«Как это будет организовано: прежде всего мы вводим две смены. Первая смена детей будет учиться с 9:00 до 12:00. Здесь мы будем бесплатно, за счет городского бюджета, кормить всех детей. Вторая смена будет с 13:00 до 16:00», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов добавил, что добираться до станций метро ученики будут автобусами.

«Они будут приходить в свою школу, оттуда мы их будем забирать нашими школьными автобусами. Всего будет функционировать 34 таких маршрута. Сопровождать этот автобус будет учитель. В метро будет организована охрана. Кроме этого здесь будут психологи и медицинский пункт», — добавил мэр.