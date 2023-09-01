4 сентября харьковские ученики идут в школу-метро: как выглядят классы (фото)
Фото: Елена Нагорная
Более тысячи учеников будут учиться в метро Харькова. Занятия начнутся с 4 сентября.
«Как это будет организовано: прежде всего мы вводим две смены. Первая смена детей будет учиться с 9:00 до 12:00. Здесь мы будем бесплатно, за счет городского бюджета, кормить всех детей. Вторая смена будет с 13:00 до 16:00», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Терехов добавил, что добираться до станций метро ученики будут автобусами.
«Они будут приходить в свою школу, оттуда мы их будем забирать нашими школьными автобусами. Всего будет функционировать 34 таких маршрута. Сопровождать этот автобус будет учитель. В метро будет организована охрана. Кроме этого здесь будут психологи и медицинский пункт», — добавил мэр.
Читайте также: Школа под землей: в Харькове построят бомбоубежище на 450 учеников — Терехов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «4 сентября харьковские ученики идут в школу-метро: как выглядят классы (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 15:41;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более тысячи учеников будут учиться в метро Харькова. Занятия начнутся с 4 сентября.".