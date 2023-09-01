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Школа под землей: в Харькове построят бомбоубежище на 450 учеников — Терехов

Общество 15:08   01.09.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Школа под землей: в Харькове построят бомбоубежище на 450 учеников — Терехов Фото: Елена Нагорная

Метро-школа в Харькове – это временное решение. В будущем в городе планируют построить бомбоубежище по всем требованиям ГСН.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы уже разработали проектно-сметную документацию, потому что на прошлой неделе мы только получили эти нормативы. Это очень мощные требования. И первое такое укрытие на 450 учеников будем строить в нашем городе в очень сжатые сроки», — сказал Терехов.

Он также добавил, что такое бомбоубежище обойдется примерно в 56 млн.

«Это будет исключительно школьное укрытие. В котором будут находиться и обучаться только школьники. Да, мы нашли место. Это место в одном из районов города Харькова, на пришкольной территории. Это стандартное укрытие, которое будет с классами, но в этих классах может быть небольшой спортзал, где можно будет спортом заниматься. Это будет настоящая школа под землей», – добавил мэр.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро-школа в Харькове – это временное решение. В будущем в городе планируют построить бомбоубежище по всем требованиям ГСН.".