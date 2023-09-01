Школа під землею: у Харкові побудують бомбосховище на 450 учнів – Терехов

Метро-школа у Харкові – це тимчасове рішення. У майбутньому в місті планують побудувати бомбосховище за усіма вимогами ДБН.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми вже розробили проєктно-кошторисну документацію, бо минулого тижня ми тільки отримали ці нормативи. Це дуже потужні вимоги. І перше таке укриття на 450 учнів будемо будувати у нашому місті у дуже стислий термін», – сказав Терехов.

Він також додав, що таке бомбосховище коштуватиме приблизно 56 млн.

«Це буде виключно шкільне укриття. В якому будуть знаходитися і навчатися тільки школярі. Так, ми знайшли місце. Це місце в одному з районів міста Харкова, на пришкільній території. Це стандартне укриття, яке буде з класами, але в цих класах можуть бути невеличкий спортзал, де можна буде спортом займатися. Це буде справжня школа під землею», – додав мер.