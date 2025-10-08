Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)

Сучасний безпечний простір облаштували в бомбосховищі державного Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України представники громадськості за кошти Норвегії. Мета – аби юні пацієнти проводили в ньому час з користю для ментального здоров’я. Тим паче, за спостереженнями керівництва установи, у зв’язку з великою війною і суцільним стресом у підлітків прогресують тривожні стани. Тож у кімнатах з дітьми працюватимуть психологи охматдиту. Для найменших також проводитимуть тренінги з мінної безпеки, а для підлітків – з домедичної допомоги.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”

У нас з’явилося чудове приміщення для перебування діточок під час повітряних тривог.

<br />

Заступник директора харківського охматдиту показує три сучасні кімнати, які обладнали для пацієнтів – малих дітей і підлітків, а також їхніх батьків. Ремонт укриття тривав близько місяця. Наявну вентиляцію не чіпали: поки працює справно, та й коштів на заміну не вистачало.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»

Тут повністю витягується повітря, циркулює все, як має бути в укритті. Це, якщо я правильно розумію, було раніше як ПРУ. Протирадіаційне укриття, так. Зараз зробили нове LED-освітлення. Це все буде зніматися. Залишиться тільки LED-освітлення. Зробили перегородки, перекрасили стіни. Зробили покриття, на якому діти зможуть сидіти на своїх тренінгах. Встановили столи, на яких буде висипатися LEGO – конструктор, з яким діти зможуть гратися.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”

Також будуть проводитись індивідуальні та групові заняття з нашими психологами. Будуть проводитись тренінги з мінної безпеки та домедичної допомоги для дітей та підлітків.

Контраст з приміщеннями, які не бачили ремонту, – колосальний.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»

Звичайне післярадянське укриття, тут не було нічого. Тут були радянські плакати деякі, тут були якісь засоби від хімічної атаки, вогнегасники, протигази. І в принципі все.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”

Загальна площа – більше ніж 250 квадратних метрів. Бомбосховище розраховане на розміщення близько 300 осіб одночасно.

Протягом перших п’яти місяців повномасштабної війни у підвалах охматдиту ховалися місцеві – жили, харчувалися. “Єдина Нація” привозила їм продуктові набори. І от тепер організація взялася за саме сховище.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»

У даному приміщенні не могли знаходитися діти. Нам вдалося написати грант на облаштування цього укриття.

Ініціатива була реалізована в межах проєкту “Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні” СОС Дитячі Містечка.

Ганна Курінна, волонтерка ГО «Єдина Нація»

Фінансування отримали від Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку Norad. Вони підтримали фінансово цю ініціативу і разом ми змогли зробити, зробимо життя дітей та родин кращим, безпечнішим.

За оцінкою керівництва, щотижня через заклад проходить близько пів тисячі юних пацієнтів. Йдеться і про консультативну поліклініку, й про стаціонар. Є відділення психіатрії.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”

Весь оцей стан війни дуже погано впливає на психічний і соматичний стан особливо підлітків. Тому що діти все ж таки більш-менш адаптовані, більш гнучкі, чого не можна сказати про підлітків. Спостерігається збільшення депресивних розладів, суїцидальної поведінки. Дуже багато випадків у дівчат – це анорексія такого психогенного характеру та навпаки ожиріння.

Цвєтков та його команда тим часом не планують зупинятися.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»

Надалі ми шукатимемо фінансування, щоб робити укриття і в медичних закладах, і не тільки в медичних закладах. Є колишні ПРУ, протирадіаційні укриття, які плюс-мінус можна зробити до такого стану, де люди зможуть знаходитися.