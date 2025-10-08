Live
Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)

Оригінально 17:35   08.10.2025
Олена Нагорна
Сучасний безпечний простір облаштували в бомбосховищі державного Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України представники громадськості за кошти Норвегії. Мета – аби юні пацієнти проводили в ньому час з користю для ментального здоров’я. Тим паче, за спостереженнями керівництва установи, у зв’язку з великою війною і суцільним стресом у підлітків прогресують тривожні стани. Тож у кімнатах з дітьми працюватимуть психологи охматдиту. Для найменших також проводитимуть тренінги з мінної безпеки, а для підлітків – з домедичної допомоги.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
У нас з’явилося чудове приміщення для перебування діточок під час повітряних тривог.

Заступник директора харківського охматдиту показує три сучасні кімнати, які обладнали для пацієнтів – малих дітей і підлітків, а також їхніх батьків. Ремонт укриття тривав близько місяця. Наявну вентиляцію не чіпали: поки працює справно, та й коштів на заміну не вистачало.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Тут повністю витягується повітря, циркулює все, як має бути в укритті. Це, якщо я правильно розумію, було раніше як ПРУ. Протирадіаційне укриття, так. Зараз зробили нове LED-освітлення. Це все буде зніматися. Залишиться тільки LED-освітлення. Зробили перегородки, перекрасили стіни. Зробили покриття, на якому діти зможуть сидіти на своїх тренінгах. Встановили столи, на яких буде висипатися LEGO – конструктор, з яким діти зможуть гратися.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Також будуть проводитись індивідуальні та групові заняття з нашими психологами. Будуть проводитись тренінги з мінної безпеки та домедичної допомоги для дітей та підлітків.

Укриття державного Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України

Укриття державного Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України

Укриття державного Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України

Контраст з приміщеннями, які не бачили ремонту, – колосальний.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Звичайне післярадянське укриття, тут не було нічого. Тут були радянські плакати деякі, тут були якісь засоби від хімічної атаки, вогнегасники, протигази. І в принципі все.

Укриття державного Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Загальна площа – більше ніж 250 квадратних метрів. Бомбосховище розраховане на розміщення близько 300 осіб одночасно.

Протягом перших п’яти місяців повномасштабної війни у підвалах охматдиту ховалися місцеві – жили, харчувалися. “Єдина Нація” привозила їм продуктові набори. І от тепер організація взялася за саме сховище.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
У даному приміщенні не могли знаходитися діти. Нам вдалося написати грант на облаштування цього укриття.

Укриття державного Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України

Ініціатива була реалізована в межах проєкту “Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні” СОС Дитячі Містечка.

Ганна Курінна, волонтерка ГО «Єдина Нація»
Фінансування отримали від Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку Norad. Вони підтримали фінансово цю ініціативу і разом ми змогли зробити, зробимо життя дітей та родин кращим, безпечнішим.

Ганна Куринна, волонтер ГО «Єдина Нація»

За оцінкою керівництва, щотижня через заклад проходить близько пів тисячі юних пацієнтів. Йдеться і про консультативну поліклініку, й про стаціонар. Є відділення психіатрії.

Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Весь оцей стан війни дуже погано впливає на психічний і соматичний стан особливо підлітків. Тому що діти все ж таки більш-менш адаптовані, більш гнучкі, чого не можна сказати про підлітків. Спостерігається збільшення депресивних розладів, суїцидальної поведінки. Дуже багато випадків у дівчат – це анорексія такого психогенного характеру та навпаки ожиріння.

Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»

Цвєтков та його команда тим часом не планують зупинятися.

Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Надалі ми шукатимемо фінансування, щоб робити укриття і в медичних закладах, і не тільки в медичних закладах. Є колишні ПРУ, протирадіаційні укриття, які плюс-мінус можна зробити до такого стану, де люди зможуть знаходитися.

Читайте також: Під Харковом відкрили підземну школу, анонсують і дитсадок (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)
