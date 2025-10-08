Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)
Сучасний безпечний простір облаштували в бомбосховищі державного Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України представники громадськості за кошти Норвегії. Мета – аби юні пацієнти проводили в ньому час з користю для ментального здоров’я. Тим паче, за спостереженнями керівництва установи, у зв’язку з великою війною і суцільним стресом у підлітків прогресують тривожні стани. Тож у кімнатах з дітьми працюватимуть психологи охматдиту. Для найменших також проводитимуть тренінги з мінної безпеки, а для підлітків – з домедичної допомоги.
Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
У нас з’явилося чудове приміщення для перебування діточок під час повітряних тривог.
Заступник директора харківського охматдиту показує три сучасні кімнати, які обладнали для пацієнтів – малих дітей і підлітків, а також їхніх батьків. Ремонт укриття тривав близько місяця. Наявну вентиляцію не чіпали: поки працює справно, та й коштів на заміну не вистачало.
Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Тут повністю витягується повітря, циркулює все, як має бути в укритті. Це, якщо я правильно розумію, було раніше як ПРУ. Протирадіаційне укриття, так. Зараз зробили нове LED-освітлення. Це все буде зніматися. Залишиться тільки LED-освітлення. Зробили перегородки, перекрасили стіни. Зробили покриття, на якому діти зможуть сидіти на своїх тренінгах. Встановили столи, на яких буде висипатися LEGO – конструктор, з яким діти зможуть гратися.
Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Також будуть проводитись індивідуальні та групові заняття з нашими психологами. Будуть проводитись тренінги з мінної безпеки та домедичної допомоги для дітей та підлітків.
Контраст з приміщеннями, які не бачили ремонту, – колосальний.
Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Звичайне післярадянське укриття, тут не було нічого. Тут були радянські плакати деякі, тут були якісь засоби від хімічної атаки, вогнегасники, протигази. І в принципі все.
Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Загальна площа – більше ніж 250 квадратних метрів. Бомбосховище розраховане на розміщення близько 300 осіб одночасно.
Протягом перших п’яти місяців повномасштабної війни у підвалах охматдиту ховалися місцеві – жили, харчувалися. “Єдина Нація” привозила їм продуктові набори. І от тепер організація взялася за саме сховище.
Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
У даному приміщенні не могли знаходитися діти. Нам вдалося написати грант на облаштування цього укриття.
Ініціатива була реалізована в межах проєкту “Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні” СОС Дитячі Містечка.
Ганна Курінна, волонтерка ГО «Єдина Нація»
Фінансування отримали від Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку Norad. Вони підтримали фінансово цю ініціативу і разом ми змогли зробити, зробимо життя дітей та родин кращим, безпечнішим.
За оцінкою керівництва, щотижня через заклад проходить близько пів тисячі юних пацієнтів. Йдеться і про консультативну поліклініку, й про стаціонар. Є відділення психіатрії.
Максим Водолажський, заступник директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”
Весь оцей стан війни дуже погано впливає на психічний і соматичний стан особливо підлітків. Тому що діти все ж таки більш-менш адаптовані, більш гнучкі, чого не можна сказати про підлітків. Спостерігається збільшення депресивних розладів, суїцидальної поведінки. Дуже багато випадків у дівчат – це анорексія такого психогенного характеру та навпаки ожиріння.
Цвєтков та його команда тим часом не планують зупинятися.
Борис Цвєтков, голова правління ГО «Єдина Нація»
Надалі ми шукатимемо фінансування, щоб робити укриття і в медичних закладах, і не тільки в медичних закладах. Є колишні ПРУ, протирадіаційні укриття, які плюс-мінус можна зробити до такого стану, де люди зможуть знаходитися.
Читайте також: Під Харковом відкрили підземну школу, анонсують і дитсадок (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Репортаж, Харків; Теги: бомбоубежище, новини Харкова, охматдет, укриття;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Укриття для подолання дитячих страхів облаштували в Харкові – деталі (відео)»; з категорії Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сучасний безпечний простір облаштували в бомбосховищі державного Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України представники громадськості за кошти Норвегії.".