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У Харкові величезне укриття досі не упорядкували – прокуратура

Суспільство 11:44   27.10.2023
Оксана Горун
У Харкові величезне укриття досі не упорядкували – прокуратура

Масштабне укриття площею 900 квадратних метрів на території Новобаварського району зараз неможливо використовувати за призначенням. При цьому воно здатне вмістити 600 осіб.

Укриття стало непридатним через недотримання його власником вимог українського законодавства, стверджують у Харківській обласній прокуратурі.

Сховище перебуває на балансі товариства з обмеженою відповідальністю. Його площа складає 900 кв. м та воно розраховане на 600 осіб. Однак протягом тривалого часу підприємство не забезпечувало належного технічного стану даного приміщення. Відповідно, це унеможливило використання укриття за призначенням“, — повідомили прокурори.

Серед заявлених претензій: відсутність схеми евакуації, засобів пожежогасіння, система опалення, що вимагає капремонту. Також, за даними перевіряльників, входи та аварійні виходи в укриття не обладнані для доступу людей з інвалідністю.

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Щоб змусити власника укриття привести споруду до нормального стану, прокурори звернулися до суду. Провадження у справі вже відкрито.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 11:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабне укриття площею 900 квадратних метрів на території Новобаварського району зараз неможливо використовувати за призначенням. При цьому воно здатне вмістити 600 осіб".