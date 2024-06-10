Пес вирив яму, щоб ховатися від обстрілів на Харківщині (відео)

Вкрай розумного пса виручила з біди команда “Порятунок тварин Харків” під час евакуації тварин із району Вовчанська.

“Під час евакуації козлят ми знайшли песика Арона у сусідньому дворі та ще 1 собаку і 6 котів. Песик Арон сидів на задньому дворі, і вирив ямку навпроти будки, в якій ховався від обстрілів“, – повідомили рятувальники тварин.

Розумнику Аронові три роки, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.

“Він дуже любить людей, радів, як тільки побачив нас. Після курсу відновлення ми шукатимемо йому родину”, – уточнили рятувальники.

Ще одного собаку – шестирічного Аміго – та котів знайшли в сусідніх дворах. Отже, за одну поїздку змогли евакуювати 15 козенят, двох собак і шість кішок.