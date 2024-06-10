Пес вирив яму, щоб ховатися від обстрілів на Харківщині (відео)
Вкрай розумного пса виручила з біди команда “Порятунок тварин Харків” під час евакуації тварин із району Вовчанська.
“Під час евакуації козлят ми знайшли песика Арона у сусідньому дворі та ще 1 собаку і 6 котів. Песик Арон сидів на задньому дворі, і вирив ямку навпроти будки, в якій ховався від обстрілів“, – повідомили рятувальники тварин.
Розумнику Аронові три роки, повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.
“Він дуже любить людей, радів, як тільки побачив нас. Після курсу відновлення ми шукатимемо йому родину”, – уточнили рятувальники.
Читайте також: Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео)
Ще одного собаку – шестирічного Аміго – та котів знайшли в сусідніх дворах. Отже, за одну поїздку змогли евакуювати 15 козенят, двох собак і шість кішок.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бомбоубежище, новини Харкова, пес, Спасение животных Харьков;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пес вирив яму, щоб ховатися від обстрілів на Харківщині (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вкрай розумного пса виручила з біди команда “Порятунок тварин Харків” під час евакуації тварин із району Вовчанська".