Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео)

Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує вивозити тварин із “гарячої точки” на Харківському напрямку – Липців.

Днями вдалося врятувати корову, 10 кіз, шість козенят, чотирьох курок, півня, качку, чотирьох кішок та шість собак, повідомили у телеграмі рятувальників. Особлива історія – у врятованої корови Моні, яка пережила окупацію.

“Під час контрнаступу Моню та інших корівок врятували наші військові. А коли потрібно було починати розмінування селища, бійці попросили місцевих розібрати корів, аби вони не травмувалися. Через другу спробу наступу росіян, власник був вимушений евакуюватися та звернувся до нас за допомогою в її порятунку. Ми евакуювали Моню вчотирьох пішки через поле, адже на сусідній адресі були ще кози, коти та собаки“, – поділилися в “Порятунку тварин Харків”.