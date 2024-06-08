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Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео)

Суспільство 16:51   08.06.2024
Оксана Горун
Евакуація з Липців: врятували корову та кіз із козенятами (відео) Фото ілюстративне

Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує вивозити тварин із “гарячої точки” на Харківському напрямку – Липців.

Днями вдалося врятувати корову, 10 кіз, шість козенят, чотирьох курок, півня, качку, чотирьох кішок та шість собак, повідомили у телеграмі рятувальників. Особлива історія – у врятованої корови Моні, яка пережила окупацію.

Під час контрнаступу Моню та інших корівок врятували наші військові. А коли потрібно було починати розмінування селища, бійці попросили місцевих розібрати корів, аби вони не травмувалися. Через другу спробу наступу росіян, власник був вимушений евакуюватися та звернувся до нас за допомогою в її порятунку. Ми евакуювали Моню вчотирьох пішки через поле, адже на сусідній адресі були ще кози, коти та собаки“, – поділилися в “Порятунку тварин Харків”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” продовжує вивозити тварин із “гарячої точки” на Харківському напрямку – Липців".