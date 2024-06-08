Эвакуация из Липцев: спасли корову и коз с козлятами (видео)

Команда «Спасение животных Харьков» продолжает вывозить животных из «горячей точки» на Харьковском направлении — Липцев.

На днях удалось спасти корову, 10 коз, шесть козлят, четырех куриц, петуха, утку, четырех кошек и шесть собак, сообщили в telegram спасателей. Особая история — у спасенной коровы Мони, пережившей оккупацию.

«Во время контрнаступления Моню и других коровок спасли наши военные. А когда нужно было начинать разминирование поселка, бойцы попросили местных разобрать коров, чтобы они не травмировались. Из-за второй попытки наступления россиян владелец был вынужден эвакуироваться и обратился к нам за помощью в ее спасении. Мы эвакуировали Моню вчетвером пешком через поле, ведь по соседнему адресу были еще козы, кошки и собаки», — поделились в «Спасении животных Харьков».