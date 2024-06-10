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Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)

Общество 10:31   10.06.2024
Оксана Горун
Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео) Скриншот

Крайне разумного пса выручила из беды команда «Спасение животных Харьков» во время эвакуации животных из района Волчанска.

«Во время эвакуации козлят мы нашли собачку Арона в соседнем дворе и еще одну собаку и шесть кошек. Песик Арон сидел на заднем дворе и вырыл ямку напротив будки, в которой прятался от обстрелов», — сообщили спасатели животных.

Умнице Арону три года, сообщила команда «Спасение животных Харьков».

«Он очень любит людей, радовался, как только увидел нас. После курса восстановления мы будем искать ему семью», — уточнили спасатели.

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Еще одну собаку — шестилетнего Амиго — и котов нашли в соседних дворах. Так что за одну поездку смогли эвакуировать 15 козлят, двух собак и шесть кошек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайне разумного пса выручила из беды команда «Спасение животных Харьков» во время эвакуации животных из района Волчанска".