Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)

Крайне разумного пса выручила из беды команда «Спасение животных Харьков» во время эвакуации животных из района Волчанска.

«Во время эвакуации козлят мы нашли собачку Арона в соседнем дворе и еще одну собаку и шесть кошек. Песик Арон сидел на заднем дворе и вырыл ямку напротив будки, в которой прятался от обстрелов», — сообщили спасатели животных.

Умнице Арону три года, сообщила команда «Спасение животных Харьков».

«Он очень любит людей, радовался, как только увидел нас. После курса восстановления мы будем искать ему семью», — уточнили спасатели.

Еще одну собаку — шестилетнего Амиго — и котов нашли в соседних дворах. Так что за одну поездку смогли эвакуировать 15 козлят, двух собак и шесть кошек.