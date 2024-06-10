Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)
Скриншот
Крайне разумного пса выручила из беды команда «Спасение животных Харьков» во время эвакуации животных из района Волчанска.
«Во время эвакуации козлят мы нашли собачку Арона в соседнем дворе и еще одну собаку и шесть кошек. Песик Арон сидел на заднем дворе и вырыл ямку напротив будки, в которой прятался от обстрелов», — сообщили спасатели животных.
Умнице Арону три года, сообщила команда «Спасение животных Харьков».
«Он очень любит людей, радовался, как только увидел нас. После курса восстановления мы будем искать ему семью», — уточнили спасатели.
Читайте также: Эвакуация из Липцев: спасли корову и коз с козлятами (видео)
Еще одну собаку — шестилетнего Амиго — и котов нашли в соседних дворах. Так что за одну поездку смогли эвакуировать 15 козлят, двух собак и шесть кошек.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бомбоубежище, новости Харькова, пес, Спасение животных Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Крайне разумного пса выручила из беды команда «Спасение животных Харьков» во время эвакуации животных из района Волчанска".