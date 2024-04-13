Бомбоубежище в Люботине под Харьковом уже готово на 90% (фото, видео)

Это бомбоубежище высшего класса А-4 и оно может вмещать 400 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Общая сметная стоимость объекта составляет почти 73 миллиона гривен.

«Уже в мае планируем закончить работы на этом объекте», — отметил Синегубов.

Работы на бомбоубежище закончены уже на 90%.

«Пока завершаем отделочные работы, дорабатываем систему вентиляции, отопления, электроснабжения. Также занимаемся благоустройством территории. Уже устроен и подъемник для маломобильных групп населения. Его грузоподъемность составляет 250 кг», – прокомментировал исполнитель работ Владислав Худокормов.

Бомбоубежище, кроме основной комнаты, будет иметь еще 10 помещений: туалетные, фильтрационное, подсобное, электрощитовую. На случай аварийного отключения света хранилище снабжено дизельным генератором на 10 кВт.

«Государство, руководство Харьковской области, педагоги и работники лицея делают все возможное для того, чтобы дети в безопасных условиях начали новый учебный год в очном формате», – сказала директор заведения Светлана Волчкова.

Особенность этого бомбоубежища – бесперебойное нахождение здесь людей в течение одного месяца, в настоящее время хватит запасов воды, пищи и топлива.