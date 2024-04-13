Бомбосховище у Люботині під Харковом вже готове на 90 % (фото, відео)
Це бомбосховище вищого класу А-4 і воно може вміщати 400 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загальна кошторисна вартість об’єкта становить майже 73 мільйони гривень.
«Уже в травні плануємо закінчити роботи на цьому об’єкті», – зазначив Синєгубов.
Роботи на бомбосховищі закінчені вже на 90%.
«Наразі завершуємо оздоблювальні роботи, дороблюємо систему вентиляції, опалення, електропостачання. Також займаємося благоустроєм території. Уже влаштовано і підіймач для маломобільних груп населення. Його вантажність становить 250 кг», – прокоментував виконавець робіт Владислав Худокормов.
Бомбосховище, крім основної кімнати, матиме ще 10 приміщень: туалетні, фільтраційне, підсобне, електрощитове тощо. На випадок аварійного відключення світла сховище забезпечено дизельним генератором на 10 кВт.
«Держава, керівництво Харківської області, педагоги та працівники ліцею роблять все можливе для того, щоб діти в безпечних умовах почали новий навчальний рік в очному форматі», – сказала директорка закладу Світлана Волчкова.
Особливість цього бомбосховища – безперебійне знаходження тут людей протягом одного місяця, на цей час вистачить запасів води, їжі та палива.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бомбоубежище, Люботин, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це бомбосховище вищого класу А-4 і воно може вміщати 400 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".