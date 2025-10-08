Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)

Современное безопасное пространство обустроили в бомбоубежище государственного Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины представители общественности за средства Норвегии. Цель — чтобы юные пациенты проводили в нем время с пользой для ментального здоровья. Тем более, по наблюдениям руководства учреждения, в связи с полномасштабной войной и постоянным стрессом у подростков прогрессируют тревожные состояния. Поэтому в комнатах с детьми будут работать психологи охматдета. Для самых маленьких также будут проводить тренинги по минной безопасности, а для подростков — по домедицинской помощи.

Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»

У нас появилось замечательное помещение для пребывания детей во время воздушных тревог.

Заместитель директора харьковского охматдета показывает три современные комнаты, которые оборудовали для пациентов — маленьких детей и подростков, а также их родителей. Ремонт укрытия длился около месяца. Существующую вентиляцию не трогали: пока работает исправно, да и средств на замену не хватало.

<br />

Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»

Здесь полностью вытягивается воздух, циркулирует все, как должно быть в укрытии. Это, если я правильно понимаю, было раньше ПРУ. Противорадиационное укрытие, да. Сейчас сделали новое LED-освещение. Сделали перегородки, перекрасили стены. Сделали покрытие, на котором дети смогут сидеть на своих тренингах. Установили столы, на которые будет высыпаться LEGO — конструктор, с которым дети смогут играть.

Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»

Также будут проводиться индивидуальные и групповые занятия с нашими психологами. Будут проводиться тренинги по минной безопасности и домедицинской помощи для детей и подростков.

Контраст с помещениями, которые не видели ремонта, — колоссальный.

Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»

Обычное постсоветское укрытие, здесь не было ничего. Здесь были некоторые советские плакаты, были какие-то средства от химической атаки, огнетушители, противогазы. И в принципе все.

Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»

Общая площадь — более 250 квадратных метров. Бомбоубежище рассчитано на размещение около 300 человек одновременно.

В течение первых пяти месяцев полномасштабной войны в подвалах охматдета прятались местные — жили, питались. «Единая Нация» привозила им продуктовые наборы. И вот теперь организация взялась за само убежище.

Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»

В данном помещении не могли находиться дети. Нам удалось написать грант на обустройство этого укрытия.

Инициатива была реализована в рамках проекта «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине» БФ «СОС Дитячі Містечка».

Анна Куринная, волонтер ОО «Единая Нация»

Финансирование получили от Норвежского агентства сотрудничества в целях развития Norad. Они поддержали финансово эту инициативу и вместе мы смогли сделать, сделаем жизнь детей и семей лучше, безопаснее.

По оценке руководства, еженедельно через учреждение проходит с полтысячи юных пациентов. Речь и о консультативной поликлинике, и о стационаре. Есть отделение психиатрии.

Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»

Состояние войны очень плохо влияет на психическое и соматическое состояние особенно подростков. Потому что дети все же более или менее адаптированы, более гибки, чего нельзя сказать о подростках. Наблюдается увеличение депрессивных расстройств, суицидального поведения. Очень много случаев у девушек – это анорексия психогенного характера и, наоборот, ожирение.

Цветков и его команда тем временем не планируют останавливаться.

Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»

В дальнейшем мы будем искать финансирование, чтобы сделать укрытия и в медицинских учреждениях, и не только в медицинских учреждениях. Есть бывшие ПРУ, противорадиационные укрытия, которые плюс-минус можно привести в такое состояние, чтобы люди могли в них находиться.