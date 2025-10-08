Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)
Современное безопасное пространство обустроили в бомбоубежище государственного Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины представители общественности за средства Норвегии. Цель — чтобы юные пациенты проводили в нем время с пользой для ментального здоровья. Тем более, по наблюдениям руководства учреждения, в связи с полномасштабной войной и постоянным стрессом у подростков прогрессируют тревожные состояния. Поэтому в комнатах с детьми будут работать психологи охматдета. Для самых маленьких также будут проводить тренинги по минной безопасности, а для подростков — по домедицинской помощи.
Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»
У нас появилось замечательное помещение для пребывания детей во время воздушных тревог.
Заместитель директора харьковского охматдета показывает три современные комнаты, которые оборудовали для пациентов — маленьких детей и подростков, а также их родителей. Ремонт укрытия длился около месяца. Существующую вентиляцию не трогали: пока работает исправно, да и средств на замену не хватало.
Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»
Здесь полностью вытягивается воздух, циркулирует все, как должно быть в укрытии. Это, если я правильно понимаю, было раньше ПРУ. Противорадиационное укрытие, да. Сейчас сделали новое LED-освещение. Сделали перегородки, перекрасили стены. Сделали покрытие, на котором дети смогут сидеть на своих тренингах. Установили столы, на которые будет высыпаться LEGO — конструктор, с которым дети смогут играть.
Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»
Также будут проводиться индивидуальные и групповые занятия с нашими психологами. Будут проводиться тренинги по минной безопасности и домедицинской помощи для детей и подростков.
Контраст с помещениями, которые не видели ремонта, — колоссальный.
Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»
Обычное постсоветское укрытие, здесь не было ничего. Здесь были некоторые советские плакаты, были какие-то средства от химической атаки, огнетушители, противогазы. И в принципе все.
Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»
Общая площадь — более 250 квадратных метров. Бомбоубежище рассчитано на размещение около 300 человек одновременно.
В течение первых пяти месяцев полномасштабной войны в подвалах охматдета прятались местные — жили, питались. «Единая Нация» привозила им продуктовые наборы. И вот теперь организация взялась за само убежище.
Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»
В данном помещении не могли находиться дети. Нам удалось написать грант на обустройство этого укрытия.
Инициатива была реализована в рамках проекта «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине» БФ «СОС Дитячі Містечка».
Анна Куринная, волонтер ОО «Единая Нация»
Финансирование получили от Норвежского агентства сотрудничества в целях развития Norad. Они поддержали финансово эту инициативу и вместе мы смогли сделать, сделаем жизнь детей и семей лучше, безопаснее.
По оценке руководства, еженедельно через учреждение проходит с полтысячи юных пациентов. Речь и о консультативной поликлинике, и о стационаре. Есть отделение психиатрии.
Максим Водолажский, заместитель директора ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины»
Состояние войны очень плохо влияет на психическое и соматическое состояние особенно подростков. Потому что дети все же более или менее адаптированы, более гибки, чего нельзя сказать о подростках. Наблюдается увеличение депрессивных расстройств, суицидального поведения. Очень много случаев у девушек – это анорексия психогенного характера и, наоборот, ожирение.
Цветков и его команда тем временем не планируют останавливаться.
Борис Цветков, председатель правления ОО «Единая Нация»
В дальнейшем мы будем искать финансирование, чтобы сделать укрытия и в медицинских учреждениях, и не только в медицинских учреждениях. Есть бывшие ПРУ, противорадиационные укрытия, которые плюс-минус можно привести в такое состояние, чтобы люди могли в них находиться.
Читайте также: Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Репортаж, Харьков; Теги: бомбоубежище, новости Харькова, охматдет, укриття, укрытие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современное безопасное пространство обустроили в бомбоубежище Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины представители общественности за средства Норвегии.".