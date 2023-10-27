В Харькове огромное укрытие до сих пор не привели в порядок — прокуратура
Масштабное укрытие площадью в 900 квадратных метров на территории Новобаварского района сейчас невозможно использовать по назначению. При этом оно способно вместить 600 человек.
Укрытие пришло в негодность из-за несоблюдения его владельцем требований украинского законодательства, утверждают в Харьковской областной прокуратуре.
«Укрытие находится на балансе общества с ограниченной ответственностью. Его площадь составляет 900 кв. м и оно рассчитано на 600 человек. Однако в течение длительного времени предприятие не обеспечивало должного технического состояния данного помещения. Соответственно, это сделало невозможным использование укрытия по назначению», — сообщили прокуроры.
Среди заявленных претензий: отсутствие схемы эвакуации, средств пожаротушения, требующая капремонта система отопления. Также, по данным проверяющих, входы и аварийные выходы в убежище не оборудованы для доступа людей с инвалидностью.
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Чтобы заставить владельца укрытия привести сооружение в приличное состояние, прокуроры обратились в суд. Производство по делу уже открыто.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бомбоубежище, прокуратура, суд, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабное укрытие площадью в 900 квадратных метров на территории Новобаварского района сейчас невозможно использовать по назначению. При этом оно способно вместить 600 человек".