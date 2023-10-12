Кондиционер, тренажеры, вода. Харьковчанка показала укрытие в Израиле (фото)
Находящаяся в Израиле харьковчанка Алена Соколинская показала, как выглядит обычное и ближайшее к ее дому бомбоубежище.
Жители Израиля ожидают атаки радикальных исламистов с нескольких других фронтов.
«Поскольку все ждут атаки с Ливана (при чем именно ждут с нетерпением, потому что пора уже разрубить этот сгусток напряжения, говорят), то завтра может быть уже настоящая тревога. Мы пошли посмотреть на ближайшее к нам бомбоубежище», – рассказала Алена.
Укрытие оказалось большим, с кондиционером, запасом воды, чистыми санузлами, играми и тренажерами.
«Ближе к ночи военные сообщили, что можно спать дома (ранее писали – бегом в бомбоубежище с матрасом!). Но рюкзак с документами, аптечкой и марципанами я упаковала», — рассказала Алена.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Находящаяся в Израиле харьковчанка Алена Соколинская показала, как выглядит обычное и ближайшее к ее дому бомбоубежище.".