Кондиціонер, тренажери, вода. Харків’янка показала укриття в Ізраїлі (фото)
Харків’янка Олена Соколінська, яка наразі перебуває в Ізраїлі, показала , як виглядає звичайне і найближче до її будинку бомбосховище.
Мешканці Ізраїлю чекають на атаки радикальних ісламістів із кількох інших фронтів.
«Оскільки всі чекають на атаку з Лівану (при чому саме чекають із нетерпінням, бо час вже розрубити цей сгусток напруги, кажуть), то завтра може бути вже справжня тривога. То ми пішли подивитися на найближче до нас бомбосховище», – розповіла Олена.
Укриття виявилося великим, із кондиціонером, запасом води, чистими санвузлами, іграми та тренажерами.
“Ближче до ночі військові повідомили, що можна спати вдома (раніше писали – бігом до бомбосховища з матрацом!) Але рюкзак з документами, аптечкою та марципанами я спакувала”, – розповіла Олена.
Читайте також: «Це найвищий джихад». Навіщо ХАМАС потрібна війна з Ізраїлем?
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кондиціонер, тренажери, вода. Харків’янка показала укриття в Ізраїлі (фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Олена Соколінська, яка наразі перебуває в Ізраїлі, показала , як виглядає звичайне і найближче до її будинку бомбосховище.".