«Это высший джихад». Зачем ХАМАС нужна война с Израилем?

Атака террористов ХАМАС свела на нет нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Но после того, как уляжется пыль, региональные державы Ближнего Востока – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, решат объединиться, чтобы противостоять растущей сети террористов и боевиков Ирана и его союзников – ХАМАСа, Хезболлы, хуситов в Йемене и шиитов ополчения в Ираке, пишет издание Foreign Affairs.

Автор статьи – Мэттью Левитт, директор Программ разведки и борьбы с терроризмом Вашингтонского института по Ближнему Востоку.

Нападение ХАМАСа 7 октября застало врасплох почти всех – и особенно Израиль, который изо всех сил пытался отреагировать, когда сотни боевиков устремились через границу из сектора Газа, чтобы развязать кампанию террора. Но за несколько месяцев до нападения ХАМАС фактически предупредил, что конфликт может произойти.

В конце августа Салех аль-Арури — один из лидеров группировки ХАМАС, базирующийся в Бейруте, — заявил ливанским новостям, что политика израильского правительства, в частности, захват земель на Западном Берегу и столкновения между евреями и арабами у мечети Аль-Акса могут привести к региональной войне.

«Мы готовимся к тотальной войне. Мы внимательно обсуждаем перспективы этой войны со всеми заинтересованными сторонами», — сказал он.

В апреле этого года делегация ХАМАСа встретилась в Бейруте с Хасаном Насраллой, лидером ливанской террористической группировки «Хезболла», чтобы обсудить сотрудничество между двумя организациями как «ось сопротивления» Израилю. Встреча была не первой. Представители ХАМАСа, Хезболлы и иранского спецподразделения «Кудс» уже много лет регулярно встречаются в Иране и Ливане. После ракетной войны между ХАМАС и Израилем в мае 2021 года редактор ливанской газеты, связанной с «Хезболлой», сообщил, что ХАМАС, «Хезболла» и Иран координировали боевые действия из «объединенного военного штаба» в Бейруте.

ХАМАС не сообщал о том, что нападет на Израиль, но для любого, кто наблюдал, его намерения были полностью очевидны. После того, как ХАМАС захватил власть в секторе Газа в 2007 году, некоторые утверждали, что группировка станет более умеренной, пока находится у власти. Но мысль о том, что ХАМАС изменит свою политику, всегда была принятием желаемого за действительное. 7 октября ХАМАС ясно дал понять, чего он на самом деле добивается и чего хочет.

Хотя резню планировали, вероятно, месяцы, решили ее провести, чтобы сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Когда Арури заговорил о перспективе региональной войны, насилие на Западном Берегу достигло рекордно высокого уровня. Число палестинских обстрелов израильтян росло, а израильские силы провели там одну из самых масштабных контртеррористических операций за последние годы. В Иерусалиме палестинские верующие и израильские силы безопасности столкнулись в мечети Аль-Аякса, одном из самых святых мест в исламе и на месте Храмовой горы, одного из самых святых мест в иудаизме.

После того как израильские силы штурмовали мечеть в апреле, арестовав и избив палестинцев, ХАМАС воспользовался ситуацией и призвал палестинцев «принять меры для защиты мечети Аль-Аякса». После 7 октября Мохаммед Дейф, командующий военным крылом ХАМАС, оправдал нападения на израильских мирных жителей защитой Аль-Аякса.

Призыв защитить Аль-Аксу — это хорошая пропаганда, но это всего лишь предлог, а не провоцирующий фактор для войны, которую развязал ХАМАС.

На самом деле, именно перспектива нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией больше, чем что-либо другое, побудила ХАМАС начать атаку.

Такая эскалация, как подсчитали лидеры группы, помешает этим новым дипломатическим усилиям, которые, по их мнению, навсегда подорвут позиции палестинского дела среди арабских и мусульманских стран. Более того, нормализация укрепит альянс против Ирана и его доверенных лиц, включая ХАМАС и Хезболлу. Таким образом, Иран и «Хезболла» не только усилили свою зажигательную риторику, но и, судя по всему, участвовали в стратегическом планировании нападения ХАМАС. Заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер заявил, что Иран был «широко замешан» в нападении, учитывая его многие годы финансирования, обучения и вооружения ХАМАС.

Планирование резни в Хамасе началось по меньшей мере год назад. Такое оперативное планирование затрагивает основную природу ХАМАС, который всегда был привержен идее уничтожить Израиль и выступал против решения проблемы двух государств. Региональная нормализация отношений с Израилем дала ХАМАСу повод для нападения прямо сейчас.

Лидеры ХАМАС, Хезболлы и Ирана за последние несколько недель несколько раз осудили нормализацию отношений с «сионистским врагом». Они рассматривали установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией как преобразующее событие. Это создаст де-факто оборонительный альянс против Ирана и фактически положит конец палестинскому вето на миротворческие отношения арабов и мусульман с Израилем. 2 октября Насралла выступил против соглашения: «Любая страна, которая подписывает соглашение о нормализации, должна быть осуждена. Это очень опасный шаг и удар в спину палестинскому народу, мечеть аль-Акса и отказ от Палестины». Лидеры ХАМАС выступили с аналогичными заявлениями.

А недавние политические и социальные потрясения в Израиле убедили Насраллу, что Израиль «слабее, чем паутина».

Пока еще рано говорить, какую прямую роль Иран и Хезболла могли сыграть в планировании или подготовке к атакам. Но операция ХАМАСа вытекает прямо из сценария «Хезболлы», которому израильские военные годами готовились противостоять на северной границе. Частично шок был вызван знакомой тактической операцией — захватом израильских поселений, убийством и похищением мирных жителей, а также съемкой видео боевиков, удерживающих территорию Израиля, чтобы пробить гигантскую дыру в чувстве безопасности и сдерживания Израиля — но на другой границе.

РАЗЖИГАНИЕ ВОЙНЫ

В заявлении, опубликованном 7 октября, Исмаил Хания, высокопоставленный политический лидер ХАМАС, высоко оценил «великую победу» и «ослепительный триумф» своей группировки. Он приветствовал его «благочестивых и мужественных борцов» и выступил против «пораженцев» — арабских лидеров, которые стремятся к нормализации отношений с Израилем. Затем Хания пообещал распространить боевые действия на Западный Берег и дальше в Израиль и призвал «всю арабо-мусульманскую общину» присоединиться к битве, насколько они могут. Цель? Освободить узников ХАМАСа из израильских тюрем, а затем «освободить» мечеть Аль-Аякса и всю историческую Палестину; другими словами, уничтожить Израиль.

Эффектно прорывая оборону Израиля, ХАМАС не только стремился побудить других сделать то же самое, но и хотел убедить Саудовскую Аравию и другие арабские и мусульманские государства отказаться от планов нормализации отношений с Израилем.

Некоторые арабские страны, возможно, прислушаются к предупреждению Хании, но, когда уляжется пыль, их наиболее вероятный вывод из этой войны будет противоположным.

Региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, придут к выводу, что им следует объединиться, чтобы противостоять растущей сети террористов и боевиков Ирана и его союзников, клуба, в который входят не только Хамас и Хезболла, но и хуситы в Йемене и шиитские ополчения в Ираке. Для стран Персидского залива уроки этой войны будут касаться Ирана и его прокси-сети в более широком смысле, а не только ХАМАС.

Однако нельзя отрицать, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе резня ХАМАСа нарушила перспективы нормализации ситуации. Израильские официальные лица ясно дали понять, что возврата к довоенному статусу ХАМАС, сохраняющего власть в секторе Газа, быть не может и речи.

Израиль не может мириться с ситуацией, когда ХАМАС продолжает удерживать около 150 заложников, включая детей и иностранцев, в том числе неизвестное количество американцев. Нормализация на данный момент не обсуждается, поскольку Израиль вступает в борьбу с ХАМАСом в секторе Газа, а палестинские граждане страдают от трагических последствий войны.

Остальной мир также может, наконец, осознать, что весь ХАМАС – это террористическая группировка и к ней следует относиться соответственно. Мирные жители по меньшей мере из 25 стран, помимо Израиля, были убиты, взяты в плен или пропали без вести в результате нападения ХАМАС. Белый дом объявил 10 октября, что по меньшей мере 14 американцев убиты и еще как минимум 20 пропали без вести.

ХАМАС понимал, что Израиль жестко отреагирует на его нападение, особенно учитывая количество заложников, взятых им в Газе. И это вполне могло быть частью плана группы по втягиванию Израиля в бомбардировку по домам в секторе Газа, где ХАМАС построил туннели и обширные городские оборонительные сооружения.

Но террористы ХАМАС, вероятно, почувствовали смелость провести такую масштабную операцию, потому что имели поддержку «Хезболлы» и, возможно, других иранских доверенных лиц. «Хезболла» уже выпустила ракеты по Израилю, попыталась ударить по еврейским общинам на израильской стороне границы и совершила атаки беспилотников через границу. Если израильские сухопутные войска войдут в сектор Газа, «Хезболла» может открыть второй или даже третий фронт, атаковав израильских солдат из Ливана и с контролируемой Сирией части Голанских высот. Вспомните августовское заявление Арури о том, что ХАМАС обсуждает перспективы региональной войны «со всеми заинтересованными сторонами».

ХАМАС делает ставку на возможность горизонтальной эскалации на другие фронты. Даже йеменские хуситы и шиитские ополченцы Ирака присоединились к ним со своими угрозами.

Используя Сектор Газы в качестве убежища, ХАМАС набрал и обучил немало боевиков, а также создал возможности для производства собственных ракет и минометов и рытья сложных туннелей. Вместо того, чтобы придерживаться долгосрочного перемирия, которое позволило бы жителям Газы работать в Израиле и развивать свою экономику, ХАМАС предпочел начать войну, которая, по словам его политического руководства, имеет только один конец.

«Это высший джихад», — кричал Хания, когда разыгралась атака 7 октября, — «исходом которого может быть только победа или мученичество».

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