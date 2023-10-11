Израилю грозит война на пять фронтов

Израилю также грозит военная агрессия со стороны Палестины, Ливана, Сирии, Ирана, пишет BILD со ссылкой на экспертов по Ближнему Востоку.

К такому выводу пришли специалисты ближневосточного центра Le Beck, который базируется в Бахрейне и Саудовской Аравии. «Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — заявили эксперты.

Уже сейчас Израиль противостоит боевикам ХАМАС из сектора Газа и подвергается ракетным атакам из Ливана. Во вторник произошёл краткий обстрел с территории Сирии. В конфликт может напрямую вмешаться Иран. Кроме того, могут активизироваться палестинские боевики на Западном берегу реки Иордан.

«Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне, — говорят в Le Beck. — Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это ещё больше загонит его в угол и приведёт к многосторонней войне».

Эксперты считают, что Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых выпадов против Тегерана, то пока что война на несколько фронтов маловероятна, считают в Le Beck.