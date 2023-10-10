25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок
25-летняя Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа, пишут Детали.
Утром 7 октября Инбаль одной из первых в стране поняла, что происходит. Возглавила оборону и быстро раздала оружие «группе быстрого реагирования» из жителей поселка.
«Она первой во всем Государстве Израиль осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца».
Террористов, пришедших убивать мирных граждан, встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.
После того, как жителям кибуца удалось отбиться от террористов, Инбаль со своей семьей и многие другие кибуцники эвакуировались. Героиня остановилась в одном из отелей Тель-Авива. 9 октября она отмечала свой день рождения.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летняя Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа, пишут Детали. ".