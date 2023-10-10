25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок

25-летняя Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа, пишут Детали.

Утром 7 октября Инбаль одной из первых в стране поняла, что происходит. Возглавила оборону и быстро раздала оружие «группе быстрого реагирования» из жителей поселка.

«Она первой во всем Государстве Израиль осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца».

Террористов, пришедших убивать мирных граждан, встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.

После того, как жителям кибуца удалось отбиться от террористов, Инбаль со своей семьей и многие другие кибуцники эвакуировались. Героиня остановилась в одном из отелей Тель-Авива. 9 октября она отмечала свой день рождения.