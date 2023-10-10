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25-річна ізраїльтянка урятувала від терористів ХАМАС ціле селище

Світ 18:48   10.10.2023
Оксана Якушко
25-річна ізраїльтянка урятувала від терористів ХАМАС ціле селище

25-річна Інбаль Рабін-Ліберман урятувала від терористів кібуц Нір-Ам. Це практично єдине селище в прикордонній з Газою смузі, яке серйозно не постраждало в результаті атаки ХАМАСу, пишуть Деталі.

Вранці 7 жовтня Інбаль однією з перших у країні зрозуміла, що відбувається. І очолила оборону та швидко роздала зброю «групі швидкого реагування» з мешканців селища.

«Вона перша у всій Державі Ізраїль усвідомила, що відбувається. Бігала як божевільна від будинку до будинку, організувала загін самооборони, підготувала план захисту кібуца і розставила чоловіків у засідки біля паркану кібуца».

Терористів, які прийшли вбивати мирних громадян, зустріли вогнем. Усіх бойовиків ХАМАСу, які намагалися прорватися в кібуц, вбили. Біля паркану пізніше нарахували 25 трупів бойовиків.

Після того, як мешканцям кібуца вдалося відбитися від терористів, Інбаль зі своєю родиною і багато інших кібуцників, евакуювалися. Героїня зупинилася в одному з готелів Тель-Авіва. 9 жовтня вона відзначала свій день народження. 

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 18:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річна Інбаль Рабін-Ліберман урятувала від терористів кібуц Нір-Ам. Це практично єдине селище в прикордонній з Газою смузі, яке серйозно не постраждало в результаті атаки ХАМАСу, пишуть Деталі.".