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Ізраїлю загрожує війна на п’ять фронтів

Світ 13:59   11.10.2023
Оксана Якушко
Ізраїлю загрожує війна на п’ять фронтів

Ізраїлю також загрожує військова агресія з боку Палестини, Лівану, Сирії, Ірану, пише BILD з посиланням на експертів Близького Сходу.

Такого висновку дійшли фахівці близькосхідного центру Le Beck, який базується в Бахрейні та Саудівській Аравії. “Ми маємо справу з дуже тривалим конфліктом, який дає безліч відправних точок для більш широкої ескалації”, – заявили експерти.

Вже зараз Ізраїль протистоїть бойовикам ХАМАС із сектору Газа і зазнає ракетних атак з Лівану. У вівторок стався короткий обстріл із території Сирії. У конфлікт може безпосередньо втрутитися Іран. Крім того, можуть активізуватись палестинські бойовики на Західному березі річки Йордан.

«Іран та його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь, – кажуть у Le Beck. — Повідомлялося про напади з Лівану. Атаки із Сирії чи навіть Іраку та Ємену не слід списувати з рахунків. Ізраїль (вірить він у це чи ні) утримується від звинувачень Ірану, знаючи, що це ще більше зажене його в кут і приведе до багатосторонньої війни».

Експерти вважають, що Іран уже продемонстрував, що може розпочати війну на кілька фронтів. Але оскільки Ізраїль відмовляється від прямих випадів проти Тегерана, то поки що війна на кілька фронтів є малоймовірною, вважають у Le Beck.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізраїлю також загрожує військова агресія з боку Палестини, Лівану, Сирії, Ірану, пише BILD з посиланням на експертів Близького Сходу.".