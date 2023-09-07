Строительство двух школ под землей в Харькове: принято первое решение

На сессии Харьковского горсовета 6 сентября приняли земельное решение, необходимое для строительства бомбоубежищ на 450 учеников возле лицея №91 в Слободском районе и гимназии №88 в Индустриальном.

Так, депутаты одобрили проведение инвентаризации земель коммунальной формы собственности.

«Это касается двух наших коммунальных учреждений. Мы проводим инвентаризацию по оформлению права пользования указанными земельными участками для того, чтобы потом строить там полноценные бомбоубежища на 450 учеников. Поэтому очень нужна такая процедура», — прокомментировал мэр Игорь Терехов.

Как пишет пресс-служба горсовета, первым будут строить укрытие возле гимназии №88 в Индустриальном районе.

1 сентября Терехов сообщал, что укрытие в Индустриальном районе, предназначенное исключительно для обучения школьников, рассчитывают построить за три месяца. Одно такое бомбоубежище обойдется примерно в 56 миллионов гривен.