Будівництво двох шкіл під землею в Харкові: ухвалене перше рішення

На сесії Харківської міськради 6 вересня ухвалили земельне рішення, необхідне для будівництва бомбосховищ на 450 учнів біля ліцею №91 у Слобідському районі та гімназії №88 в Індустріальному.

Так, депутати схвалили проведення інвентаризації земель комунальної форми власності.

“Це стосується двох наших комунальних закладів. Ми проводимо інвентаризацію щодо оформлення права користування зазначеними земельними ділянками для того, щоб потім будувати там повноцінні бомбосховища на 450 учнів. Тому дуже потрібна така процедура”, – прокоментував мер Ігор Терехов.

Як пише пресслужба міськради, першим будуватимуть укриття біля гімназії №88 в Індустріальному районі.

1 вересня Терехов повідомляв, що укриття в Індустріальному районі, призначене виключно для навчання школярів, розраховують збудувати за три місяці. Одне таке бомбосховище коштуватиме приблизно 56 мільйонів гривень.