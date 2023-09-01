«В добру путь» – Терехов показав, як у Харкові пролунав перший дзвоник (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав учнів з 1 вересня та показав, як у місті пролунав перший дзвоник.

«В добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!», – написав Терехов у телеграм.