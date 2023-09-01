«В добру путь» – Терехов показав, як у Харкові пролунав перший дзвоник (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов привітав учнів з 1 вересня та показав, як у місті пролунав перший дзвоник.
«В добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!», – написав Терехов у телеграм.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав учнів з 1 вересня та показав, як у місті пролунав перший дзвоник.".