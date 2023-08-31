Метро-школа у Харкові: в день учням проводитимуть по три уроки – мерія

У Харківській міськраді дали роз’яснення щодо організації навчального процесу в метро.

Як пояснила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, два-три дні учні навчатимуться офлайн, в інші – онлайн. Щодня у дітей буде по три основні уроки. Для молодшої школи – це читання, математика та письмо, для середньої – українська мова і література, математика та історія. Інші предмети вивчатимуть онлайн.

«Тривалість уроків становитиме 30-45 хв залежно від віку учнів. Навчання буде організоване у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Тобто в одному кабінеті в один день зможуть навчатися два класи», – зазначили в мерії.

Деменко пояснила, що класи сформували тимчасові – з учнів різних шкіл. При цьому кожна дитина може повернутися до своєї школи на онлайн-навчання.

«У кабінетах працюватимуть вчитель та тьютор, який зустрічатиме та проводжатиме дітей, займатиметься з ними під час перерви та обіду (харчування – безкоштовне). На перервах для дітей організують інтерактивні ігри. Крім того, на кожній станції будуть медик, психолог та охорона. Дітей, яким це необхідно, до станцій метро підвозитиме спеціальний автобус у присутності педагога, а після уроків розвозитиме назад», – додали в міськраді.