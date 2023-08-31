У мерії повідомили, на яких станціях метро Харкова проводитимуть заняття
На станціях метро «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова» облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. м. для занять учнів.
Про це директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла на пресконференції. За її словами всі кабінети облаштовані з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. В одному такому класі займатимуться 20 учнів.
У мерії додали, що загалом сформовано 60 класів з понад 1 тис. дітей, з них у 23 класах вчитимуться першокласники. Деменко зазначила, що в резерві є ще 8 класів, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станціях метро «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова» облаштували 17 кабінетів площею 40 кв. м. для занять учнів.".