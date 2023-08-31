В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия

На станциях метро «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова» обустроили 17 кабинетов площадью 40 кв. м. для занятий учеников.

Об этом директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала на пресс-конференции. По ее словам, все кабинеты оснащены рекуперацией воздуха и шумоизоляцией, партами и необходимым оборудованием. В одном таком классе будут заниматься 20 учеников.

В мэрии добавили, что в целом сформировано 60 классов из более чем 1 тыс. детей, из них в 23 классах будут учиться первоклассники. Деменко отметила, что в резерве есть еще восемь классов, и набор на обучение офлайн продлится круглый год.