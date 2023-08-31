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В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия

Общество 16:24   31.08.2023
Виктория Яковенко
В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия

На станциях метро «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова» обустроили 17 кабинетов площадью 40 кв. м. для занятий учеников. 

Об этом директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала на пресс-конференции. По ее словам, все кабинеты оснащены рекуперацией воздуха и шумоизоляцией, партами и необходимым оборудованием. В одном таком классе будут заниматься 20 учеников.

В мэрии добавили, что в целом сформировано 60 классов из более чем 1 тыс. детей, из них в 23 классах будут учиться первоклассники. Деменко отметила, что в резерве есть еще восемь классов, и набор на обучение офлайн продлится круглый год.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станциях метро «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова» обустроили 17 кабинетов площадью 40 кв. м. для занятий учеников. ".