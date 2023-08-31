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Метро-школа в Харькове позволяет учиться детям в две смены – Терехов

Общество 11:56   31.08.2023
Оксана Якушко
Метро-школа в Харькове позволяет учиться детям в две смены – Терехов

Как выглядит класс, в котором с завтрашнего дня начнут учиться дети, показал в телемарафоне мэр Харькова Игорь Терехов.

«Наши мощности позволяют нам сделать так, чтобы дети учились в две смены. Будут настоящие уроки, за исключением физкультуры. Но все остальные предметы будут преподавать как в школах. В этих классах будут учиться школьники три раза в неделю. Два раза в неделю еще будет онлайн-обучение», – рассказал Терехов.

В классах обустроили системы рекуперации воздуха, шумоизоляцию, освещение и туалеты. На станции метро детей в сопровождении полиции будет подвозить школьный автобус. Кроме того, учащихся будут бесплатно кормить. В школе тоже будут работать психологи.

Город уже получил ГСН по обустройству укрытий, и их уже планируют применить при строительстве новых защитных сооружений.

Ранее спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.

По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит класс, в котором с завтрашнего дня начнут учиться дети, показал в телемарафоне мэр Харькова Игорь Терехов.".