Метро-школа в Харкові дозволяє навчатися дітям у дві зміни – Терехов

Як виглядає клас, у якому із завтрашнього дня почнуть навчатися діти, показав у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.

«Наші потужності дозволяють нам зробити так, щоб діти навчалися у дві зміни. Будуть справжні уроки, за виключенням фізкультури. Але всі інші предмети будуть викладати, як у школах. У цих класах будуть навчатися школярі три рази на тиждень. Два рази ще буде онлайн-навчання», – розповів Терехов.

У класах облаштували системи рекуперації повітря, шумоізоляцію, освітлення та туалети. До станцій метро дітей у супроводі поліції підвозитиме шкільний автобус. Крім того, учнів безкоштовно годуватимуть. У школі також будуть працювати психологи.

Місто вже отримали ДБН щодо облаштування укриттів, і їх вже планують застосувати при будівництві нових захисних споруд.

Раніше рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.

Станом на 30 серпня 19 шкіл Харкова виявили бажання проводити навчання у метро.