Метро-школа в Харкові дозволяє навчатися дітям у дві зміни – Терехов
Як виглядає клас, у якому із завтрашнього дня почнуть навчатися діти, показав у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.
«Наші потужності дозволяють нам зробити так, щоб діти навчалися у дві зміни. Будуть справжні уроки, за виключенням фізкультури. Але всі інші предмети будуть викладати, як у школах. У цих класах будуть навчатися школярі три рази на тиждень. Два рази ще буде онлайн-навчання», – розповів Терехов.
У класах облаштували системи рекуперації повітря, шумоізоляцію, освітлення та туалети. До станцій метро дітей у супроводі поліції підвозитиме шкільний автобус. Крім того, учнів безкоштовно годуватимуть. У школі також будуть працювати психологи.
Місто вже отримали ДБН щодо облаштування укриттів, і їх вже планують застосувати при будівництві нових захисних споруд.
Раніше рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.
Станом на 30 серпня 19 шкіл Харкова виявили бажання проводити навчання у метро.
Читайте також: Особлива увага вентиляції. Як в метро Харкова готують класи для дітей (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Метро-школа в Харкові дозволяє навчатися дітям у дві зміни – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 11:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядає клас, у якому із завтрашнього дня почнуть навчатися діти, показав у телемарафоні мер Харкова Ігор Терехов.".