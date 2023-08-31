Метро-школа в Харькове: в день ученикам будут проводить по три урока – мэрия
В Харьковском горсовете дали разъяснения касательно организации учебного процесса в метро.
Как объяснила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, два-три дня ученики будут учиться офлайн, в другие — онлайн. Каждый день у детей будет по три основных урока. Для младшей школы – это чтение, математика и письмо, для средней – украинский язык и литература, математика и история. Остальные предметы будут изучать онлайн.
«Продолжительность уроков составит 30-45 мин в зависимости от возраста учащихся. Обучение будет организовано в две смены — с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. То есть, в одном кабинете в один день смогут учиться два класса», — отметили в мэрии.
Деменко объяснила, что классы сформировали временные – из учеников разных школ. При этом каждый ребенок может вернуться в свою школу на онлайн-обучение.
«В кабинетах будут работать учитель и тьютор, который будет встречать и проводить детей, будет заниматься с ними во время перерыва и обеда (питание — бесплатное). На переменах для детей организуют интерактивные игры. Кроме того, на каждой станции будут медик, психолог и охрана. Детей, которым это необходимо, на станции метро будет подвозить специальный автобус в присутствии педагога, а после уроков будет развозить назад», — добавили в горсовете.
Читайте также: В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия
Новости по теме:
Вы читали новость: «Метро-школа в Харькове: в день ученикам будут проводить по три урока – мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 16:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете дали разъяснения касательно организации учебного процесса в метро.".