«В добрый путь» — Терехов показал, как в Харькове прозвенел первый звонок

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил школьников с 1 сентября и показал, как в городе прозвенел первый звонок.

«В добрый путь, дорогие школьники! Жду того времени, когда общегородскую линейку мы проведем вместе на Майдане Свободы!», — написал Терехов Telegram.