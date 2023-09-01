«В добрый путь» — Терехов показал, как в Харькове прозвенел первый звонок
Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил школьников с 1 сентября и показал, как в городе прозвенел первый звонок.
«В добрый путь, дорогие школьники! Жду того времени, когда общегородскую линейку мы проведем вместе на Майдане Свободы!», — написал Терехов Telegram.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил школьников с 1 сентября и показал, как в городе прозвенел первый звонок.".