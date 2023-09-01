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4 вересня харківські учні підуть у школу-метро: як виглядають класи (фото)

Суспільство 15:41   01.09.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
4 вересня харківські учні підуть у школу-метро: як виглядають класи (фото) Фото: Олена Нагорна

Понад тисяча учнів навчатимуться у метро Харкова. Заняття розпочнуться з 4 вересня.

«Як це буде організовано: перш за все ми вводимо дві зміни. Перша зміна дітей буде навчатися з 9:00 до 12:00 години. Тут ми будемо безкоштовно, за рахунок міського бюджету, годувати усіх дітей. Друга зміна буде з 13:00 до 16:00 години», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Терехов додав, що добиратися до станцій метро учні будуть автобусами.

«Вони будуть приходити до своєї школи, звідти ми їх будемо забирати нашими шкільними автобусами. Всього буде функціонувати 34 таких маршрути. Супроводжувати цей автобус буде вчитель. У метро буде організована охорона. Крім цього тут будуть психологи, і медичний пункт», – додав мер.

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Фото: Олена Нагорна

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад тисяча учнів навчатимуться у метро Харкова. Заняття розпочнуться з 4 вересня.".