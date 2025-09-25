Сегодня 25 сентября: какой день в истории

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в которой погибли военные летчики и курсанты ХНУПС им. Кожедуба. В 1992-м открыли канал, соединивший Черное и Северное моря (сквозь систему рек). В 1983-м произошел «Большой побег» из тюрьмы Мэйз в Великобритании. В 1789-м в США приняли первые десять поправок к конституции, которые известны как «Билль о правах». В 1555-м протестантство получило официальный статус религии. В 1066-м в Англии произошло сражение при Стамфорд-Бридже, в котором королевское войско разбило армию викингов-завоевателей.

Праздники и памятные даты 25 сентября

25 сентября в мире – Всемирный день фармацевта и Всемирный день моря (последний четверг сентября).

Также сегодня: Всемирный день легких, День математических рассказов, День одного замечательного музыкального хита, Всемирный день мечты, День комиксов, Международный день осведомленности об атаксии.

25 сентября в истории

25 сентября 1066 года в Англии произошло сражение при Стамфорд-Бридже. В нем английское войско отразило вторжение викингов, а уже через несколько дней не нашло сил выгнать еще и норманнов. В бой англосаксов вел король Гарольд Годвинсон (Гарольд II).

С тем, что Гарольд имел право занять престол, не согласились одновременно герцог Нормандии Вильгельм и норвежский король Гаральд III. Оба решили, что английская корона будет им больше к лицу. И принялись доказывать это традиционным для тех времен кровавым способом. Гарольд Годвинсон действительно не был прямым кровным наследником своего предшественника Эдуарда Исповедника (тот умер бездетным). Однако он приходился королю зятем (братом жены), был успешным полководцем и еще при жизни Эдуарда приобрел такую ​​власть и авторитет, что есть даже сомнения, кто из них реально руководил страной. Королевский совет (Витенагемот) избрал Гарольда преемником Эдуарда Исповедника. Но это право ему еще предстояло доказать в бою.

Первым из претендентов, войско которого достигло английского берега, стал норвежец Гаральд ІІІ. Со своими викингами он высадился в Северной Англии в начале сентября 1066 года. По разным данным для вторжения в Англию норвежцы собрали флот от 200 до 300 кораблей (разница возникает из-за вопроса, сколько из них были боевыми, а сколько – кораблями снабжения). Армия насчитывала от 7000 до 9000 человек, к которым еще подошли подкрепления, завербованные во Фландрии и Шотландии. Начало вторжения для викингов оказалось успешным – они разбили армию, которую выставил Йорк, и заставили город капитулировать. На захваченных землях они требовали от местного населения поддержки претензий Гаральда III на престол (и соответственно присоединения к его армии).

Король Гарольд Годвинсон в это время находился на Юге Англии и готовился отражать другое вторжение – из Нормандии, которое готовил другой претендент – герцог Вильгельм. Войско короля уже было собрано, поэтому не потребовалось много времени, чтобы быстро направить эти силы против викингов. Англичане спешили на Север так, что ехали днем ​​и ночью. Расстояние в 298 км преодолели за четыре дня. Благодаря этому им удалось застать норвежцев врасплох. Столкновение произошло возле переправы через реку — Стамфордского моста (сейчас название Стамфорд-Бридж или Стэмфорд-Бридж в другой транслитерации носит также населенный пункт и домашний стадион ФК «Челси»). Норвежская армия была разбита на голову. Часть викингов погибла, утонув в реках при попытке сбежать с поля боя. Король Норвегии Гаральд ІІІ в этой битве погиб.

С немногими выжившими противниками, в частности – сыном Гаральда III Олафом Гарольд Годвинсон заключил перемирие. Они уплыли, дав обещание больше не нападать на Англию. Норвежцев осталось настолько немного, что их вывозили всего 24 корабля из начальных нескольких сотен. Впрочем, англичанам тоже досталось в этой битве. Кроме того, что они понесли потери, войско короля Гарольда еще и истощилось двумя скоростными переходами – на Север на бой с викингами, а затем наоборот – на Юг, где 28 сентября уже высадилась армия нового претендента – герцога Нормандии Вильгельма. В историю он вошел как Вильгельм Завоеватель, так как разбил обессиленное войско короля Гарольда II, убил его самого и занял английский престол.

25 сентября 1555 года в Германии протестантство приобрело официальный статус религии. Это было прописано в условиях Аугсбургского мира между протестантскими князьями страны и императором Карлом V Габсбургом. Подробнее.

25 сентября 1789 года Конгресс США поддержал первые десять поправок к конституции. Они известны как «Билль о правах». Подробнее.

25 сентября 1983 года произошел побег из тюрьмы Мэйз в Великобритании, известный как «Большой побег». Подробнее.

25 сентября 1992 года после более чем 30 лет строительства открыли канал Рейн-Майн-Дунай. Подробнее.

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом. Подробнее.

Церковный праздник 25 сентября

25 сентября чтят память преподобной Евфросинии Александрийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 сентября будет ясный день, то хорошая погода установится надолго.

Если слышен гром – осень будет теплой.

Ливень в этот день – к затяжной зиме.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.