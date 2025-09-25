Сьогодні 25 вересня: який день в історії

25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, у якій загинули військові льотчики та курсанти ХНУПС ім. Кожедуба. У 1992-му відкрили канал, що з’єднав Чорне та Північне моря (крізь систему річок). У 1983-му сталася “Велика втеча” з в’язниці Мейз у Великій Британії. У 1789-му в США ухвалили перші десять поправок до конституції, які відомі як “Білль про права”. У 1555-му протестантство набуло офіційного статусу релігії. 1066-го в Англії відбулася битва при Стемфорд Брідж, у якій королівське військо розбило армію вікінгів-завойовників.

Свята та пам’ятні дати 25 вересня

25 вересня у світі – Всесвітній день фармацевта та Всесвітній день моря (останній четвер вересня).

Також сьогодні: Всесвітній день легенів, День математичних оповідань, День одного чудового музичного хіта, Всесвітній день мрії, День коміксів, Міжнародний день поінформованості про атаксію.

25 вересня в історії

25 вересня 1066 року в Англії відбулася битва при Стемфорд Брідж. У ній англійське військо відбило вторгнення вікінгів, а вже за кілька днів не знайшло сил вигнати ще й норманів. У бій англосаксів вів король Гарольд Годвінсон (Гарольд II).

З тим, що Гарольд мав право зайняти престол, не погодилися герцог Нормандії Вільгельм і норвезький король Гаральд III. Обидва вирішили, що англійська корона личитиме їм більше. І почали доводити це традиційним для тих часів кривавим способом. Гарольд Годвінсон дійсно не був прямим кровним спадкоємцем свого попередника Едуарда Сповідника (той помер бездітним). Однак він доводився королеві зятем (братом дружини), був успішним полководцем і ще за життя Едуарда набув такої влади й авторитету, що є навіть сумніви, хто з них реально керував країною. Королівська рада (Вітенагемот) обрала Гарольда наступником Едуарда Сповідника. Але це право йому ще треба було довести в бою.

Першим із претендентів, військо якого досягло англійського берега, став норвежець Гаральд III. Зі своїми вікінгами він висадився в Північній Англії на початку вересня 1066 року. За різними даними для вторгнення до Англії норвежці зібрали флот від 200 до 300 кораблів (різниця виникає через питання, скільки з них були бойовими, а скільки – кораблями постачання). Армія налічувала від 7000 до 9000 осіб, до яких ще й підійшли підкріплення, завербовані у Фландрії та Шотландії. Початок вторгнення для вікінгів виявився успішним – вони розбили армію, яку виставив Йорк, і змусили місто капітулювати. На захоплених землях вони вимагали від місцевого населення підтримки претензій Гаральда III на престол (і приєднання до його армії).

Король Гарольд Годвінсон у цей час перебував на Півдні Англії та готувався відбивати інше вторгнення – з Нормандії, яке готував інший претендент – герцог Вільгельм. Військо короля вже було зібрано, тому не знадобилося багато часу, щоб швидко направити ці сили проти вікінгів. Англійці поспішали на Північ так, що їхали вдень та вночі. Відстань у 298 км подолали за чотири дні. Завдяки цьому їм удалося застати норвежців зненацька. Зіткнення сталося біля переправи через річку – Стемфордського мосту (зараз назву Стемфорд Брідж носить також населений пункт і домашній стадіон ФК “Челсі”). Норвезька армія була розбита ущент. Частина вікінгів загинула, потонув у річках під час спроби втекти з поля бою. Король Норвегії Гаральд III у цій битві загинув.

З небагатьма противниками, які вижили, зокрема – сином Гаральда III Олафом Гарольд Годвінсон уклав перемир’я. Вони відпливли, давши обіцянку більше не нападати на Англію. Норвежців залишилося настільки небагато, що їх вивозили лише 24 кораблі з початкових кількох сотень. Утім, англійцям теж дісталося в цій битві. Крім того, що вони зазнали втрат, військо короля Гарольда ще й виснажилося двома швидкісними переходами – на Північ на бій із вікінгами, а потім навпаки – на Південь, де 28 вересня вже висадилася армія нового претендента – герцога Нормандії Вільгельма. В історію він увійшов як Вільгельм Завойовник, тому що розбив знесилене військо короля Гарольда II, убив його самого та зайняв англійський престол.

25 вересня 1555 року в Німеччині протестантство набуло офіційного статусу релігії. Це було прописано в умовах Аугсбурзького миру між протестантськими князями країни та імператором Карлом V Габсбургом. Докладніше.

25 вересня 1789 року Конгрес США підтримав перші десять поправок до конституції. Вони відомі як “Білль про права”. Докладніше.

25 вересня 1983 року сталася втеча з в’язниці Мейз у Великій Британії, котра відома як “Велика втеча”. Докладніше.

25 вересня 1992 року після більш як 30 років будівництва відкрили канал Рейн-Майн-Дунай. Докладніше.

25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака Ан-26Ш під Чугуєвом. Докладніше.

Церковне свято 25 вересня

25 вересня вшановують пам’ять преподобної Євфросинії Олександрійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 вересня ясний день, то гарна погода встановиться надовго.

Якщо чути грім – осінь буде теплою.

Злива в цей день – до затяжної зими.

Що не можна робити 25 вересня

На можна лінуватися та байдикувати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сваритися.