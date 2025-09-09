Сегодня 9 сентября: какой праздник и день в истории

9 сентября 1513 года произошла битва при Флоддене – между англичанами и шотландцами, в ней погиб король Шотландии Яков IV. В 1769-м родился Иван Котляревский. В 1886-м подписали Бернскую конвенцию, которая защитила авторское право. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю» — в небе над Киевом. В 1944-м УССР и Польша заключили договор о взаимном обмене населением, по которому украинцев выселяли с этнических земель. В 2022-м появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску.

Праздники и памятные даты 9 сентября

9 сентября в мире – Всемирный день сельского хозяйства, Международный день защиты образования от нападений и Международный день красоты.

Также сегодня: Всемирный день электромобилей, Международный день распространения информации о фетальном алкогольном синдроме (алкогольный синдром плода), День независимости республики Таджикистан, День тестировщика, Международный день судоку, День плюшевого мишки.

<br />

9 сентября в истории

9 сентября 1513 года произошла битва при Флоддене (иногда ее еще называют Бранкстонская битва) – самая большая битва между Англией и Шотландией по количеству войск. В этом сражении погиб король Шотландии Яков IV, а также значительная часть шотландской аристократии. Шотландская армия проиграла битву и потеряла убитыми, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч воинов.

К таким роковым результатам шотландцев привело решение выполнить союзнические обязанности перед Францией. Та как раз переживала очередное английское вторжение, которое организовал король Генрих VIII. Это вторжение происходило во время так называемой войны Камбрейской лиги (или войны Священной лиги) – одной из серии Итальянских войн в Европе. Она начиналась как противостояние Франции и Венецианской республики, но, пока шла (1508-1516 годы) привлекала все большее количество участников. Папа Римский, который в начале этой войны поддерживал Францию, в 1510-м наоборот объединился с венецианцами. Однако для победы над французами этого оказалось недостаточно. Поэтому в 1511 году Папа начал формировать Священную лигу – объединение против Франции, в которое он хотел привлечь Англию, Испанию и Священную Римскую империю. Целью было окончательно изгнать французов с Апеннинского полуострова. Начались переговоры. У английского короля Генриха VIII было не менее трех причин поддержать Папу. Во-первых, в начале своего правления он еще был ярым католиком (это впоследствии из-за развода король разорвет связи со Священным престолом и создаст Англиканскую церковь). Во-вторых, его тесть Фердинанд Арагонский (соправитель в Испании) поддержал Папу. В-третьих, Генрих VIII, как и значительная часть его предшественников, воспринимал Францию ​​как конкурента и помнил об английских территориях на континенте, захваченных французами. Поэтому Генрих с энтузиазмом согласился отвлечь французскую армию вторжением на север страны, чтобы сил воевать в Италии у французов стало меньше. 17 ноября 1511 года Англия официально заявила, что присоединяется к Священной лиге, а военная кампания при ее участии началась в 1512-м.

У Шотландии была долгая история союзнических отношений с Францией. Еще в 1295 году страны заключили союз против Англии, впоследствии получивший название Старого союза. С англичанами постоянно возникали войны, хотя в начале XVI века был период «затишья» — король Генрих VII в 1502 году подписал с шотландским коллегой Яковом IV договор «о вечном мире». По условиям этого договора дочь английского короля Маргарет Тюдор вышла замуж за Якова.

Однако после прихода к власти Генриха VIII отношения между странами стали снова ухудшаться. Особенно их усугубил тот факт, что у Якова и Маргарет родился сын — старший из внуков Генриха VII и потенциальный наследник английского престола, ведь у короля Генриха VIII долгое время детей не было.

На таком фоне Яков IV решил отдать дань Старому союзу с Францией. Когда Генрих VIII покинул Англию и отправился во главе армии вторжения на континент, войска шотландцев во главе с Яковом вторглись в Англию. Им удалось захватить несколько английских пограничных замков. Однако стратегически эта война стала для Шотландии катастрофой.

Англией во время отсутствия короля Генриха управляла его жена Екатерина Арагонская. Именно ее армия под командованием Томаса Говарда, графа Суррея, нанесла поражение шотландцам.

Англичане обошли позиции шотландцев, выйдя им в тыл. Из-за этого войска Якова были вынуждены сменить позиции, заняв холм Бранкстон. Не разведав как следует местность, шотландская пехота пошла в атаку на англичан, спускаясь с холма. А в итоге — оказалась в болотистой местности. Это разрушило плотные ряды и дало преимущество англичанам, чем те и воспользовались. Яков IV погиб в этой битве, став последним монархом Великобритании, убитым в бою. Следствием битвы при Флоддене стал значительный политический кризис в Шотландии, ведь сыну Якова и Маргарет Тюдор, будущему королю Якову V, на момент смерти отца было чуть больше года. Мать младенца, сестру Генриха VIII, конечно, не могли назначить регентом. Так что долгое время право «управлять за короля» делила пестрая компания лордов.

9 сентября 1769 года в Полтаве родился будущий автор «Энеиды» и первых украинских пьес («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник») Иван Котляревский. Подробнее.

9 сентября 1886 года подписали Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Подробнее.

9 сентября 1913 года военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». Это произошло над Сырецким военным аэродромом в Киеве. Подробнее.

9 сентября 1944 года УССР и Польша заключили договор, который назывался «Соглашение между Правительством Украинской ССР и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР». По сути, речь шла, конечно, не об эвакуации, а о депортации. Подробнее.

9 сентября 2022 года во время Харьковского контрнаступления появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску. Подробнее.

Церковный праздник 9 сентября

9 сентября чтят память праведных Богоотцов Иоакима и Анны – родителей святой Девы Марии – и мученика Севериана. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 сентября еще есть комары, то зима будет мягкой.

Если ива сбросила листья – зима будет ранней.

Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет плохой урожай.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя брать и давать деньги взаймы или решать какие-либо финансовые проблемы.

День не подходит для переезда и длительных поездок.

Нельзя спать под лунным светом.