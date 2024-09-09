Сегодня 9 сентября: какой праздник и день в истории

9 сентября 1769 родился автор «Энеиды» и «Наталки-Полтавки» Иван Котляревский. В 1886-м подписали Бернскую конвенцию, которая защитила авторское право. В 1913-м Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю» – в небе над Киевом. В 1944-м УССР и Польша заключили договор «о взаимном обмене населением», по которому украинцев выселяли с этнических земель. В 2022-м появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску.

Праздники и памятные даты 9 сентября

9 сентября в мире – Всемирный день сельского хозяйства, Международный день защиты от нападений в сфере образования, Международный день распространения информации о фетальном алкогольном синдроме.

Также отмечают: День тестера, Всемирный день электромобилей, Международный день красоты.

9 сентября в истории

9 сентября 1769 года в Полтаве родился будущий автор «Энеиды» и первых украинских пьес («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник») Иван Котляревский.

Его считают основателем современной украинской литературы. Котляревский еще во время учебы в духовной семинарии (которую не окончил) начал писать стихи и публиковался в сатирическом альманахе «Полтавская муха». Работал он канцеляристом, как в свое время и его отец, и подрабатывал преподавательской деятельностью в помещичьих семьях.

«С 1796-го находился на военной службе в Северском карабинерском полку. Вероятно, такой поворот судьбы стал следствием несчастливой любви: Иван Петрович влюбился в 20-летнюю Марию Семеновну, бедную родственницу хозяина, у которого работал домашним учителем, но девушка уже была обещана другому и должна стать женой богатого вдовца», — приводит эпизод из биографии Котляревского Украинский институт национальной памяти.

Первые три части «Энеиды» Котляревский написал в 1794-1796 годах. Рукопись попала к конотопскому помещику Максиму Парпуре. Он заведовал типографией медицинской коллегии в Петербурге и издал «Энеиду» за свой счет, когда Котляревский как раз служил в армии. Как автор отнесся к такому самоуправству издателя, можно судить по тому, что он «поместил Парпуру в ад» – в дополненном четвертой частью издании «Энеиды» 1809 года.

Несмотря на это, с легкой руки издателя «Энеида» приобрела популярность. Она стала первым произведением украинской литературы, написанным на народном языке. И именно с нее началось формирование украинского литературного языка. А известно произведение украинского автора было далеко за пределами его родной Полтавы.

«Известно, что «Энеиду» с автографом автора бережно хранил император Александр I, экземпляр произведения имел даже Наполеон I Бонапарт», — отмечают в УИНП.

С военной службы, где Котляревский участвовал в реальных боях, он ушел в отставку в 1808-м, в чине капитана. Сразу устроиться на работу не смог. Лишь в 1810-м стал смотрителем Дома воспитания детей бедных дворян в Полтаве. Впоследствии он превратил это заведение в образцовое. С 1818 по 1821 год был руководителем Полтавского театра, который сам и организовал. Для этого театра он и написал в 1819-м драмы «Наталка Полтавка» и «Москаль-чарівник». Умер Котляревский 10 ноября 1838 года в Полтаве. Перед тем он отпустил на свободу шесть своих крепостных и раздал все имущество родственникам и знакомым. Он никогда не был женат и не имел детей, поэтому усадьбу Котляревского унаследовала его экономка. Полный текст «Энеиды» (в шести частях) опубликовали уже посмертно – в 1842-м.

9 сентября 1886 года подписали Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Разрабатывали документ с участием известного французского писателя Виктора Гюго и его «Международной ассоциации литературы и искусства». Первыми свои подписи под этим международным соглашением поставили представители Бельгии, Великобритании, Гаити, Испании, Италии, Либерии, Германии, Туниса, Франции и Швейцарии. Конвенция установила, что свое право на творческое наследие автор не должен дополнительно декларировать или оформлять. Оно автоматически действует с момента, когда произведение зафиксировано на любом физическом носителе (в виде рукописи, например). Авторское право действует, пока сам автор не откажется от него или не истечет определенный срок. Еще одной важной новацией Бернской конвенции стало то, что все присоединившиеся к ней страны согласились защищать авторские права на произведение, которое создали в любой из стран — участниц соглашения. До этого опубликованное в одной стране произведение в другой уже могли перепечатывать, не считаясь с правами автора. В настоящее время членами Бернской конвенции являются 168 стран мира (по данным на декабрь 2014 года).

9 сентября 1913 года военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». Это произошло над Сырецким военным аэродромом в Киеве.

Сам Нестеров – русский, он родился в Нижнем Новгороде и учился в Петербурге. В Киев прибыл в 1912 году. Жил на Печерске и был активным членом Киевского общества воздухоплавания.

«Имея основательные знания математики и механики, теоретически обосновал возможность выполнения глубоких виражей. И все лето тренировался, чтобы совершить вертикальный полет по замкнутому кругу – «мертвую петлю». Тогдашние двигатели во время полетов часто глохли, что приводило к гибели пилотов. И Петр Нестеров считал, что выполнение такой фигуры позволит перезапустить двигатель. 9 сентября 1913-го на новом самолете «Ньюпор-IV» поднялся над Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире выполнил «мертвую петлю». Событие вызвало мировую огласку. Петр Нестеров получил очередное воинское звание, Киевское общество воздухоплавания наградило его золотой медалью», – пишет Украинский институт национальной памяти.

Погиб Нестеров в начале Первой мировой войны, когда первым в мире совершил таран вражеского самолета (8 сентября 1914-го). Похоронен в Киеве.

9 сентября 1944 года УССР и Польша заключили договор, который назывался «Соглашение между Правительством Украинской ССР и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР». По сути, речь шла, конечно, не об эвакуации, а о депортации. Украинцев принудительно выселяли с этнических земель, равно как и поляков, оказавшихся по советскую сторону границы. Подробнее.

9 сентября 2022 года появились первые фотографии воинов ВСУ на подступах к Купянску.

Ночью Институт изучения войны сделал прогноз, что ВСУ освободят Купянск в течение 72 часов. Украинские защитники сразу же подтвердили эти ожидания. Уже через несколько часов появились фото у стелы на въезде в Купянск. В Балаклее в этот день уже начались фильтрационные мероприятия: искали коллаборантов и «заблудившихся» оккупантов. Российские ставленники в это время объявили эвакуацию из Купянска, Изюма и Великого Бурлука. Вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области.

Церковный праздник 9 сентября

9 сентября чтят память праведных Богоотцов Иоакима и Анны – родителей святой Девы Марии – и мученика Севериана. Севериан пострадал за Христа в Армянской Севастии во время гонений на христиан императора Лициния. Севериан посещал и поддерживал в застенках заключенных 40 мучеников, подвергавшихся пыткам в Севастийском озере. Через полгода и самого Севериана привлекли к суду за исповедание христианства. Его жестоко пытали, а затем бросили в тюрьму. По дороге туда мученик убеждал людей на улицах города верить в Христа. Через пять дней Севериана вновь привели к правителю, он вторично отказался принести жертву идолам и снова его подвергли жестоким мучениям. После этого святого казнили.

Народные приметы

Если 9 сентября еще есть комары, то зима будет мягкой.

Если ива сбросила листья – зима будет ранней.

Если в этот день выпал снег, то в следующем году будет плохой урожай.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя брать и давать деньги взаймы или решать какие-либо финансовые проблемы.

День не подходит для переезда и длительных поездок.

Нельзя спать под лунным светом.